防中國主導亞洲 美日印澳外長7/1會談

日本外相岩屋毅、印度外長蘇傑生、美國國務卿魯比歐、澳洲外長黃英賢（左至右）今年一月廿一日在川普就職典禮場邊舉行會談。（法新社檔案照）

2025/06/28 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國、日本、印度和澳洲組成的安全機制「四方安全對話」（QUAD），七月一日將在美國華府舉行外交首長會議，由美國國務卿魯比歐主持，預料聚焦如何確保印度—太平洋地區自由、開放及安全，同時為今年秋天在印度舉行的領袖峰會做好準備。

四方安全對話外長將在華府見面

在美國總統川普一月廿一日就任當天，魯比歐即在華府與赴美參加就職典禮的四方安全對話外長進行會談，首場外交活動被認為彰顯美國對印太安全事務的重視，以及對抗中國是川普政府的首要任務。美國國務院發言人皮戈特廿六日表示，四國外長的第二次會談也將以推進自由、開放、安全的印太地區為基礎，「這將是美國領導力的展現—力量、和平與繁榮」。法新社稱，這是美國反對中國主導亞洲的措辭。

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日本「共同社」廿七日另引述日本政府消息人士披露，日美兩國正在安排魯比歐七月初首次訪日的行程，主要議題將是美國加徵關稅和中東局勢，屆時可能與首相石破茂和外相岩屋毅進行會談。此次訪問是魯比歐亞洲行的其中一站，他還將出席七月八日至十一日在馬來西亞舉行的東南亞國家協會（ASEAN）外交部長會議，同時也計畫訪問南韓。

鑑於北約峰會同意將國防預算佔國內生產毛額（GDP）的比重提升至五％，白宮新聞秘書李威特廿六日敦促印太國家跟進，「如果歐洲能做到，印太同樣可以」。然而，「金融時報」日前才披露，川普政府要求日本將防衛支出佔GDP的目標，從三％再提升至三．五％，但日方拒絕，並取消原定七月一日在美舉行的外交、國防「二加二」部長級會議。目前，日方的防衛預算目標是二○二七年時佔比達二％。

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