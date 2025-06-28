與美不同調 歐洲評估伊朗濃縮鈾完好

歐洲初步情報顯示，伊朗可能在美軍轟炸前，就將福爾多核設施的近武器級濃縮鈾轉移他處。圖為美國參謀首長聯席會議主席凱恩廿六日在五角大廈記者會上，展示福爾多核設施遇襲前後的對照圖。（路透）

2025/06/28 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕歐洲情報初步評估，在美國完成對伊朗三大主要核設施的轟炸後，伊朗的高純度濃縮鈾庫存大致完好無損，伊朗可能早在美國行動前就將四○八公斤、純度達六十％的「近武器級」濃縮鈾運走，美國總統川普口中伊朗核子計畫已被「徹底摧毀」的說法恐怕有待商榷。

「金融時報」廿六日引述兩名官員指出，歐洲各國政府收到的初步情報評估表明，美軍廿一日攻擊伊朗三座主要核設施時，伊朗逾四百公斤的濃縮鈾庫存並未集中在福爾多核設施中，可能早被分散到其他多個地點。伊朗的濃縮鈾總庫存量超過八千四百公斤，但其中大部分屬低純度。該情報意味，伊朗核能力並未如美方聲稱遭受致命打擊，甚至打臉川普稱福爾多核設施濃縮鈾並未被運走的說法。

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值得注意的是，美國國防部長赫格塞斯同日在記者會強調，伊朗幾個關鍵核設施已被摧毀，但迴避濃縮鈾是否早被移走的問題，「我不知道我審核過任何情報，曾說這些東西不在它們該在的地方、被移動或其他」。

「紐約時報」指出，伊朗整體核計畫毫無疑問因美以的攻擊而大幅削弱，但考量核設施可能遭到攻擊的可能性，伊朗會試圖轉移濃縮鈾庫存，一來可做為外交談判籌碼，二來可用於製造核彈。知情人士透露，情報界尚未就伊朗到底保留多少濃縮鈾庫存得出確切結論。

聯合國轄下國際原子能總署（IAEA）署長葛羅西表示，伊朗告訴IAEA，如果他們認為這些燃料受威脅，會有轉移計畫，且這些燃料儲存在小到可放入一輛普通汽車後車廂的容器中。

葛羅西還說，在美國巡弋飛彈襲擊伊斯法罕前幾天，證據顯示有車輛將一些物品運進或運出這些核設施，他不清楚近武器級濃縮鈾是否全部轉移，但相信仍有很大一部分在伊朗控制之下。其他IAEA官員也提到，將伊朗最珍貴的國家資產全部放在一地有違常識。

美國國務卿魯比歐、防長赫格塞斯、中情局局長雷克里夫和參謀首長聯席會議主席凱恩廿六日向參院發表此次美軍攻伊的機密簡報會議，但共和、民主兩黨看法分歧。多位共和黨參議員皆支持伊朗核計畫已遭嚴重破壞的評估，但參院民主黨領袖舒默批評，川普政府「沒有連貫策略、沒有最終目標、沒有計畫」，「我們到底在做什麼？」康乃狄克州參議員墨菲則認為，伊朗核計畫僅被推遲數月，「總統說已被摧毀是故意誤導」。

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