擴展亞伯拉罕協議 傳加薩戰爭兩週結束

以色列三月初開始封鎖援助物資進入加薩走廊後，廿六日終於有第一批醫療物資成功運抵加薩。圖為當日巴勒斯坦民眾於加薩人道基金會分配中心領取救援物資的景象。（美聯社）

2025/06/28 05:30

以媒指川普與納坦雅胡商討

〔編譯林家宇／綜合報導〕以色列媒體「今日以色列報」（Israel Hayom）廿六日揭露，以國與伊朗的「十二日戰爭」落幕後，立即與美國商討中東和平進程，原則包括兩週內結束對巴勒斯坦激進組織哈瑪斯在加薩長達二十個月的戰爭，以及擴大與阿拉伯國家關係正常化的「亞伯拉罕協議」。

加速與阿拉伯國家關係正常化

報導引述知情人士說法，受美國空襲伊朗核子設施的「午夜之錘」行動激勵，美國總統川普、國務卿魯比歐與以國總理納坦雅胡、戰略事務部長德爾莫四方通電，研議未來戰略計畫，目標為迅速擴展亞伯拉罕協議。

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雙方達成的五點共識，分別為：

一、兩週內結束加薩敵對行動，埃及、阿拉伯聯合大公國在內四個阿拉伯國家取代哈瑪斯管理加薩走廊。剩餘的哈瑪斯領導層將被流放至其他國家，並讓剩餘五十名人質獲釋。

二、全球多國將收留尋求移民的大量加薩居民。

三、亞伯拉罕協議將新增敘利亞和沙烏地阿拉伯，以及更多阿拉伯、穆斯林國家承認以色列並建立外交關係。

四、視巴勒斯坦當局改革狀況，以色列將宣布願以「兩國方案」（以巴各自建立國家）做為未來巴勒斯坦衝突的解決方案。

承認以在兩地區有限主權

五、美國將承認以色列在猶太及撒馬利亞地區的有限主權。

亞伯拉罕協議為二○二○年川普第一任期間與以色列和阿拉伯聯合大公國簽署，促成以國與阿聯及巴林達成和平協議。此前與以色列關係正常化的阿拉伯國家僅埃及與約旦。

外交人士指出，以色列打擊伊朗行動前後，川普皆向納坦雅胡施加巨大壓力終結在加薩的軍事行動；另外，在川普親自宣布以伊達成停火後，以色列指控德黑蘭發射零星飛彈破壞協議，揚言繼續鎖定伊朗目標。此舉恐危害美以的中東戰略和平架構，引發川普強烈不滿。

納坦雅胡同日發布聲明表示，對伊朗的「勝利」提供了大幅擴展和平協議的契機，「加上人質獲釋和擊敗哈瑪斯，存在著一扇我們絕不能錯失的機會窗口」。不過，以國政府內部的極右派力量，已表態堅決反對巴勒斯坦建國。

以國一位不具名高官表示，川普廿六日突然發文要求停止對納坦雅胡的多項貪瀆刑事審判並非憑空而生，而是與該計畫有關，要讓以國輿論準備好接受赦免納坦雅胡。

以色列媒體「今日以色列報」揭露，美總統川普與以總理納坦雅胡直接通電商討中東和平進程，達成兩週內結束加薩戰爭、擴展以國與阿拉伯國家關係正常化等共識。圖為兩人今年四月在白宮會面。（法新社檔案照）

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