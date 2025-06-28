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    社民連預告解散 香港泛民派滅亡

    成立19年的香港泛民主派政黨「社會民主連線」27日宣布解散，顯示香港泛民陣營在港版國安法實施後已無生存空間。圖為2020年5月港版國安法實施前，示威者在街頭持抗議標語反對港區國安法，標語上寫著「國安法來港、香港變新疆、赤桂變秦城、香港人反抗」。（法新社檔案照）

    成立19年的香港泛民主派政黨「社會民主連線」27日宣布解散，顯示香港泛民陣營在港版國安法實施後已無生存空間。圖為2020年5月港版國安法實施前，示威者在街頭持抗議標語反對港區國安法，標語上寫著「國安法來港、香港變新疆、赤桂變秦城、香港人反抗」。（法新社檔案照）

    2025/06/28 05:30

    港區國安法實施5年 完全摧毀香港泛民政黨

    〔編譯張沛元／綜合報導〕成立十九年的香港民主派政黨「社會民主連線」（簡稱社民連）廿六日宣布解散，將於廿九日召開記者會說明詳情，香港較具代表性的泛民主派政黨就此全滅，顯示二○二○年實施的港區國安法已成功摧毀香港泛民陣營。

    激進民主派 等不到明年廿週年紀念

    二○○六年成立的社民連日昨就被港媒踢爆正醞釀解散，擬於七月一日以前正式宣布啟動解散程序；該黨高層當時並未回應，但也許是因為消息提前曝光，該黨主席陳寶瑩廿七日證實即將解散，稱該黨原本將於明年喜迎成立廿週年，「但是，我們未能生存到這個日子，將會宣告解散」；該黨將於廿九日召開記者會說明相關詳情。

    被視為激進民主派的社民連，曾是重要的香港泛民政黨之一，一度在香港立法會中握有三席；該黨主張藉由議會、街頭與司法三線抗爭來爭取民主選舉以及表達不滿，核心人物包括刻正服刑中的前主席兼前立法會議員、綽號「長毛」的梁國雄（梁妻為社民連主席陳寶瑩），以及因自辦初選遭判刑入獄、上月底才獲釋的前副主席岑子杰。

    港區國安法實施後幾乎摧毀香港泛民政黨，包括在該法實施前解散的「香港眾志」、曾是港英時代香港區議會第二大政黨的「公民黨」二○二三年宣布解散，以及成立超過卅年的老牌泛民主派政黨「民主黨」今年四月展開解散程序。根據港媒，社民連在國安法實施後仍堅持上街抗議，但遭當局嚴密監視與打壓，包括該黨與部分黨員的銀行戶頭遭凍結，以及黨主席陳寶瑩今年六四前夕被警車帶走。

    僅剩主打民生的民協 泛民政黨形同全滅

    而今社民連終於不敵各種壓力決定解散，香港泛民主派政黨形同全滅。香港明報則說，社民連解散後，香港泛民主派政黨就只剩成立於一九八六年、立場相對溫和、主打民生的「香港民主民生協進會」（民協）。民協副主席李庭豐稱該黨與社民連在民生議題上立場相似，過去也曾合作；社民連突然解散，令人惋惜。

    香港行政會議召集人、立法會議員葉劉淑儀廿五日接受法新社訪問時，點名反對派「對香港和立法會的正常運作造成巨大損害」，並補充說「他們應該收手了，這是件好事」。葉劉淑儀曾任香港保安局局長，目前是香港建制派政黨「新民黨」的主席。

    「人權觀察」亞洲區副主任王松蓮說，社民連的解散顯示北京對香港的鎮壓快又猛烈，「可以想像，在他們決定解散前，一定還面臨著來自北京的各種威脅」。

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