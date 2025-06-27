美太空軍司令示警 中國軍事進展威脅

美國太空軍司令懷廷三月出席國會參議院小組聽證會。（美聯社檔案照）

2025/06/27 05:30

〔國際新聞中心／綜合報導〕前往澳洲訪問的美國太空司令部司令懷庭（Stephen Whiting）接受軍事新聞網站「Breaking Defence」訪問，警告中國在太空軍事技術的發展速度「令人震驚」，對美國構成戰略威脅。這是繼去年五月警告中國太空「擊殺鍊」威脅後，再次對中國太空威脅示警。

根據香港「南華早報」廿六日報導，懷庭列出中國太空威脅的三大領域，首先是北京的太空瞄準系統，該系統旨在定位、追蹤和打擊印太地區的美國和盟軍。他說，中國軍方使用所謂的天基瞄準系統來對美國關鍵軍事資產進行超視距精確打擊。懷庭指出，中國正使用越來越多的衛星尋找、定位、追蹤和瞄準美國及其盟國的陸地戰力、航艦及其他美國資產。

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截至去年底，中國軍方已擁有超過五一○枚具有情報、監視和偵察（ISR）能力的衛星。總計過去十年，中國發射八七五枚衛星，單是在二○二四年就發射二六○枚，當中六十七枚為具備ISR能力的衛星。

中國太空威脅的第二個領域則是在太空中部署一系列武器來對抗美國的太空戰力，當中包括「軟殺傷」與「硬殺傷」兩種武器，前者如可逆網路攻擊（指攻擊者可以恢復系統至原狀態來消除其攻擊所造的損害）、干擾衛星通訊和全球定位系統；後者如高能量雷射、反衛星火箭與飛彈，以及共軌反衛星系統。

中國在過去廿年間曾使用飛彈進行反衛星試驗。今年三月，美國太空軍觀察到五枚中國衛星在軌道上進行「太空纏鬥」，即在彼此周圍進行同步且受控制的移動。

第三個進展則是解放軍將太空戰力融入其傳統軍力。懷庭說，解放軍充分利用太空優勢和力量，使陸海空三軍更精準、更遠距、更具殺傷力。

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