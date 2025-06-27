美議員提案擴大政府機關禁用中國AI

中國「深度求索」AI公司北京辦公室的招牌。（路透）

2025/06/27 05:30

〔編譯管淑平／綜合報導〕中國AI公司「深度求索」（DeepSeek）被披露協助中國的軍事和情報行動後，美國跨黨派國會議員廿五日提案，禁止聯邦政府機關使用中國等對手國家控制的AI技術。

聯邦眾議院美中戰略競爭特別委員會主席、共和黨議員穆勒納爾和民主黨籍首席議員克利什納穆希提出的這項「禁止敵對人工智慧法案」，雖然禁止對象包括俄羅斯、伊朗、北韓等其他對手國家開發的AI系統，但是主要針對中國。該委員會在法案提出後發文說，這項法案「將禁止聯邦機構使用與中共有關的AI工具，如DeepSeek，保護國家安全免於遭北京的數位專制侵害」。

請繼續往下閱讀...

穆勒納爾廿五日在聽證會上表示，「我們正身處一場新冷戰，AI是核心戰略科技」，而中共正力圖將AI科技武器化，「美國必須劃下一條明確的界線：敵對AI系統不能在我國政府中運作」。

克利什納穆希說，外國對手國家控制的AI系統，對國家安全、數據和政府之運作構成直接威脅，「我們不能允許敵意國家將其程式碼植入我們最敏感的系統中」。

日前「路透」報導，根據美國國務院高層和國會議員說法，DeepSeek自願協助中國的軍事和情報行動，並將美國用戶資料傳到中國。

之前美國一些聯邦政府機關和州政府，已禁止公務裝置使用DeepSeek，不過廿五日提出的法案擴大禁用對象。法案要求聯邦採購安全委員會列出、公布外國對手開發之AI系統，但有限度地排除研究、反恐等用途的AI系統；聯邦採購安全委員會須每一八○天更新清單，因應技術和新興威脅進展；聯邦政府機關也不得採購這類系統，且須移除相關AI產品。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法