G7深化印太合作 力挺台海和平

美國國務卿魯比歐廿五日在北約峰會場邊與G7外長會面時，論及維護台海和平穩定的重要性。圖為魯比歐今年三月中旬在加拿大出席G7外長會議後向媒體發言。（路透）

2025/06/27 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕包括美國國務卿魯比歐在內的七大工業國（G7）外長廿五日在北約組織（NATO）峰會場外會面時，提及維護台海和平穩定的重要性，以及深化合作以因應中國在南海的破壞穩定的行為。在此同時，儘管本屆北約峰會宣言淡化中俄威脅，但北約在與印太夥伴四國會面時，強調「難以預料的安全環境下」應加強合作。

根據美國國務院發言人布魯斯的聲明，魯比歐與其他G7國家外長會面時，討論川普總統稍早空襲伊朗核設施的行動，一致同意伊朗絕不能發展或取得核武，以及檢討促進以色列與伊朗之間持久和平的後續措施。「此外，G7外長也談到維護台海和平穩定的重要性、深化合作以因應中國在南海的破壞穩定的行為，以及G7成員國在維護自由開放的印太地區所扮演的角色」。

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儘管如此，根據「德國之聲」，與過去三年北約峰會宣言不同的是，今年的「海牙宣言」並未提到中國，對俄羅斯也僅是一語帶過，在提及北約成員國提高軍費時，稱北約「面對重大的安全威脅與挑戰，特別是俄羅斯對歐洲與大西洋安全構成的長期威脅，以及恐怖主義的持續威脅」。

北約秘書長呂特廿五日與澳洲國防部長馬勒斯、日本外務大臣岩屋毅、紐西蘭總理盧克森，以及南韓國家安保室室長魏聖洛舉行會談，會後發表聲明重申北約與印太四夥伴關係的重要性、各自增加國防開支、尋求加強國防工業合作，與推進對話以持續在關鍵議題上相互學習。該聲明並未點名任何國家，但稱「在此難以預料的安全環境下」，北約與印太夥伴加強合作為重要。

呂特稍早在北約峰會前夕的記者會上曾表示，北約目前與日韓紐澳有密切關係，因為這些國家非常擔心中國目前正在進行的大規模擴軍；此外，呂特當時還說，「我們都非常擔心台灣的情勢…」，中國可能會讓俄羅斯拖住歐洲，因此北約盟國增加軍費非常重要。

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