機密報告外流 川普擬限國會情報權限

在川普政府即將向國會就對伊朗空襲行動舉行首場機密簡報會前夕，國家情報首長加巴德意外缺席，成為華府新一輪政治風暴的焦點。圖為加巴德（右）與中情局長雷克里夫（左）廿一日在白宮戰情室會議中出席總統川普的情報簡報會。（路透）

2025/06/27 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕預定廿六日舉行的國會機密簡報會，意外揭示美國總統川普與國會監督體系及情報界間日益升高的緊張關係。據美媒報導，川普政府因不滿內部評估指出「對伊朗核設施空襲成效有限」的機密資訊外洩，正考慮限制與國會分享敏感情報，並已要求聯邦調查局（FBI）展開調查，試圖追查洩密來源。

「美聯社」報導，白宮將由國防部長赫格塞斯、國務卿魯比歐、中情局（CIA）局長雷克里夫及參謀首長聯席會議主席凱恩前往國會，針對日前空襲伊朗核設施行動進行簡報。但原本應擔任簡報核心角色的國家情報首長加巴德卻未列入名單。

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「華盛頓郵報」引述官員說法指出，加巴德過去曾評估伊朗並未重啟核武計畫，川普不僅公開稱其評估「錯誤」，更在處理以伊衝突的決策圈中，很大程度上將她「邊緣化」。對此，白宮僅表示將由中情局長代表情報界發言。參議院多數黨領袖舒默則強調，國會有權獲得全面情報簡報，「這是國會的法定監督職責」。

事件的導火線，是一份由美國國防情報局（DIA）撰寫的初步「戰損評估報告」。該報告上傳至政府內部機密分享系統CAPNET僅數小時後，便遭美國「有線電視新聞網」（CNN）與「紐約時報」引用報導，內容指出此次空襲僅讓伊朗核計畫延宕數個月，未達到總統所宣稱的「徹底摧毀」效果。

對此，美國新聞網站「Axios」引述白宮高階官員說法指出：「我們正向洩密者宣戰。」川普政府除考慮限縮CAPNET的敏感資訊流通，也已要求FBI調查此次外洩。

根據Axios報導，川普政府自上任以來即對情報界存有戒心，此次事件加劇行政部門與情報體系互不信任。

目前尚不清楚是否有更多相關機密將被撤回或封存。白宮尚未說明是否將持續調整機密資訊的分享機制；國會方面則表示，將持續關注行政部門是否履行法定的情報通報義務。

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