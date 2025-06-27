「伊朗核設施已摧毀」赫格塞斯怒嗆媒體

美國國防部長赫格塞斯與參謀首長聯席會議主席凱恩，廿六日在五角大廈就美軍轟炸伊朗核設施成果召開記者會，但沒有提供新的資訊。赫格塞斯嚴詞譴責媒體的報導不實，但迴避伊朗是否事先移轉濃縮鈾的問題。（美聯社）

2025/06/27 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕針對媒體引用外洩機密指稱美國稍早轟炸伊朗核設施的行動並不如川普總統所言般成功，美國國防與情報高層一連兩天出面加碼護主，直言伊朗核設施已被摧毀，川普則揚言若伊朗重建核子計畫，美國將再次轟炸。

美國國防與情報高層接力護主

美國國防部長赫格塞斯廿六日與參謀首長聯席會議主席凱恩將軍在五角大廈四十五分鐘的記者會上，赫格塞斯花了大部份時間攻擊媒體，至於實際的軍事事宜則由凱恩發言。赫格塞斯堅稱美國的襲擊成功，如同川普總統所言是「徹底摧毀」，但沒有提供新的資訊，他與凱恩都說，襲擊成果要由情報部門評估，赫格塞斯並指媒體披露的國防情報局（DIA）報告只是初步評估，但因為有人想混淆視聽，所以才外洩。他說：「這是一次歷史性的成功攻擊…，它給了我們一個和平的機會。」

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對於伊朗是否在美國攻擊福爾多的核設施前就把濃縮鈾轉移到其他地方儲藏，赫格塞斯與凱恩都迴避作答。最近幾天流傳的衛星照顯示，美軍攻擊前有多輛卡車停在福爾多設施外。不過，川普總統隨後在社群媒體發文，指在福爾多看到的車輛是工人試圖掩蓋豎井的工作車，沒有任何東西從設施中移走，「時間太長，太危險，而且非常重，難以移動！」

美國國家情報首長加巴德廿五日在Ｘ上發文，指稱新情報證實川普的多次說法，即「伊朗核設施已被徹底摧毀」；推文中還說，伊朗若選擇重建，就得完全重建稍早遭美軍攻擊的福爾多、納坦茲與伊斯法罕這三座核設施，而且可能得耗時數年。加巴德也批評指稱空襲成效不彰的媒體，痛斥這些媒體為了破壞川普的領導力。

中情局長：重建需數年

中央情報局長雷克里夫廿五日也發表聲明護主，稱中情局已取得「大量可靠證據」，直指近日攻擊已「重創」伊朗核子計畫，包括「伊朗幾個關鍵的核設施已被摧毀，重建需時數年」。雷克里夫並未提供新情報細節。

川普廿五日重申轟炸伊朗核設施「是一場毀滅性攻擊，打得他們措手不及」，毀得徹底難以重建，也放話若伊朗重啟核子計畫必將再遭美國攻擊，以及在下週的美伊會談上尋求伊朗承諾終結其核子野心。

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