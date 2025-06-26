抗中滲透 英加編240億情報預算

英國工黨政府24日正式公布對中關係審查報告，指出中國從間諜滲透、操控學界到破壞經濟安全等行徑日益升高，外交大臣拉米更罕見將中國定義為「複雜且持續的威脅」。圖為抗議者聚集在英國皇家鑄幣廠舊址，反對中國在當地興建新的超級大使館。（法新社檔案照）

2025/06/26 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕英國工黨政府廿四日正式公布對中關係審查報告，明確指出中國從間諜滲透、操控學界到破壞經濟安全等行徑日益升高，外交大臣拉米更罕見將中國定義為「複雜且持續的威脅」，但隨即引發唐寧街拒絕背書的政治爭議。該報告也揭示，為提升防禦力，英國將加碼六億英鎊（約二四○億台幣）情報預算，對抗中共滲透。

拉米向國會報告，披露由首相施凱爾上任後展開的中國政策審查，詳列中諜行徑、干預民主程序與削弱經濟韌性等行動，近年有增無減。拉米表示：「我們理解中國是一項複雜且持續的威脅」，強調英國未來對中關係將採取「進步務實主義」原則，在安全與利益之間取得平衡。他直言：「不與中國接觸根本不是選項。」

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然而，唐寧街發言人稍晚卻拒絕重複「威脅」一詞，引發外界質疑政府內部對中立場出現分歧。「每日電訊報」引述消息指出，拉米的講稿曾事先送交首相辦公室審閱，顯示用詞分歧可能出於政治考量。英國保守黨則批評工黨「一邊增強情報預算，一邊向中國乞援」，尤其不滿政府未阻止中國在倫敦東區設置被質疑涉及通訊監控的新大使館。

根據「每日電訊報」取得的報告摘要，英國將在未來數年投入高達六億英鎊用於強化情資系統，重點為增進「因應中共滲透與干擾行動的韌性」，並發布指引供大學與科研機構參考，避免對中國依賴過深，包括學費、合作研究與技術移轉等。報告強調，反制中國帶來的挑戰「可能對英國人民生活造成巨大影響」。

「法新社」指出，施凱爾政府上任後試圖對中國政策建立一致性，擺脫保守黨政府時期「黃金時代」的親中姿態。然而，當前英中關係仍受新疆人權、香港議題與烏俄戰爭立場等因素影響，外界普遍預期短期內難有突破。

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