烏：共軍赴俄受訓 對抗西方武器

烏克蘭國防部情報總局指稱，俄羅斯今年將安排約600名中國軍人在俄軍基地與軍事中心接受訓練，學習如何對抗西方武器。圖為中國國家主席習近平（左）2019年6月訪問莫斯科，與俄國總統普廷（右）舉行會談。（美聯社檔案照）

2025/06/26 05:30

〔國際新聞中心／綜合報導〕儘管俄羅斯公開聲稱願與美國對話，但克里姆林宮正悄悄加強與中國的軍事合作。「基輔郵報」（Kyiv Post）廿四日引述烏克蘭國防部情報總局（HUR）消息來源報導，俄國將在今年內接待約六百名中國軍人，安排他們在俄軍基地與軍事中心接受訓練，學習如何對抗西方武器。

一名HUR官員透露，莫斯科已決定允許中國軍人學習並汲取俄羅斯在對烏戰爭中累積的作戰經驗。據悉，中國軍人將接受針對西方武器的對抗訓練，重點在於培養坦克駕駛員、砲兵、工兵與防空專家。該名官員向基輔郵報強調，莫斯科與北京的這類決策，顯示俄國意圖與中國結盟，走向與西方的全球對抗路線。

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持續向俄供應無人機

烏克蘭總統澤倫斯基上月指出，中國已停止向烏克蘭及其他歐洲國家出售無人機，但仍持續向俄國供應無人機。無人機在烏克蘭戰爭中扮演關鍵角色，烏俄雙方均以無人機進行戰場偵察與深入敵後打擊。戰爭初期，烏克蘭完全依賴進口的中國無人機，如今則已具備大規模國產化生產能力。

澤倫斯基廿四日表示，中國大疆創新Mavic無人機對俄羅斯開放，卻對烏克蘭封鎖。Mavic無人機既可用於偵察，也可用於攻擊敵方目標。彭博也曾報導，俄羅斯境內設有中國無人機生產線，並有中方代表駐廠。

去年十一月，香港「南華早報」引述外交消息人士報導，歐盟掌握決定性證據，證明中國西部新疆地區為俄軍生產武裝無人機，不排除對中方實施制裁。

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