伊朗核武進度僅延數月? 美評估報告外流

美軍轟炸伊朗核設施的成果究竟如何，引發美國總統川普與情報機關之間的齟齬。圖為伊朗中部伊斯法罕核設施遇襲前後的衛星影像。（法新社）

2025/06/26 05:30

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國動用B-2轟炸機以多枚GBU-57巨型鑽地彈轟炸伊朗三處核設施，五角大廈旗下「國防情報局」（DIA）廿三日針對行動成果提出初步報告，指轟炸行動僅使伊朗核武發展進度延後數月。這項評估與總統川普所宣稱「徹底摧毀」之說矛盾，川普廿五日在荷蘭出席北約峰會時，堅稱相關核設施「完全被徹底摧毀」。

川普堅稱核設施徹底摧毀

川普還將美國轟炸伊朗與二戰期間向日本投擲原子彈相提並論，稱「我不想用廣島、不想用長崎當例子」，「但那基本上是同樣的事情」，「那一擊結束了戰爭」。

請繼續往下閱讀...

美國有線電視新聞網（CNN）率先披露這份情報評估，之後美聯社、華爾街日報等多家媒體也各自引述消息人士說法，跟進報導。消息人士指出，情報評估認為，廿一日午夜針對伊朗納坦茲、福爾多和伊斯法罕三處核設施進行的轟炸行動，確實造成顯著損害，但未完全摧毀，而且提煉濃縮鈾到武器級濃度所需的離心機，也大致完好。

其中深藏地下的福爾多鈾濃縮廠，進入地下設施的入口坍塌、結構受損，但地下設施未被摧毀。伊朗依然保有提煉濃縮鈾的能力，可能也事先遷移鈾濃縮物質，或許另有秘密地點進行濃縮鈾。

聯合國國際原子能總署（IAEA）署長葛羅西廿三日曾指出，福爾多可能因美軍的轟炸「顯著受損」，不過IAEA無法完整評估受損程度；另外納坦茲有一座鈾濃縮廠、伊斯法罕的儲存濃縮核物質設施入口以及其他建築物被擊中。

華爾街日報指出，國防情報局這份初步報告是依據軍方的損害評估做成，隨著之後收集到更多情資，這份評估還有可能變化。美國情報機關常見機密報告做成後，又因取得更多情資而有幅度不一的修改。這類報告也未必反映其他情報機關的看法，不同機關間時有歧見。

廿五日在荷蘭出席北約峰會的川普表示，這份情報評估「尚未定論」，僅是初步評估，並堅稱美軍的打擊行動已「完全徹底摧毀」伊朗相關核設施。白宮發言人李威特說，這份所謂的評估「完全錯誤」，並指該報告被列為最高機密，卻被「情報圈裡的不明、低階魯蛇（loser）」洩露給媒體。國防部長赫格塞斯廿四日也稱該報告「可信度低」，強調持懷疑論者「只是試圖打擊總統和這場成功的任務」。

副總統范斯廿三日受訪時說，就算伊朗依然握有四○八公斤的濃縮鈾，問題在於是否有能力將鈾提煉到武器級、轉化為核武，而美國的行動阻斷伊朗這項能力。另外，以色列駐法國大使札卡廿四日表示，以國的攻擊殲滅伊朗至少十四名科學家，加上美軍轟炸，「基本上讓（伊朗核武）計畫倒退幾年、而且是很多年」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法