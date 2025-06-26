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    川普高調宣布停火 美以伊三方都有面子

    伊朗的濃縮鈾據信主要儲存在伊斯法罕，當地設有一座轉換設施，可將鈾轉化為 可供離心機進一步濃縮的形式。（路透）

    伊朗的濃縮鈾據信主要儲存在伊斯法罕，當地設有一座轉換設施，可將鈾轉化為 可供離心機進一步濃縮的形式。（路透）

    2025/06/26 05:30

    編譯林家宇／特稿

    美國總統川普廿三日宣布以色列與伊朗達成停火，但在高調聲明的背後，包括停火是否如其所言「完全且徹底」，美伊核協議談判重啟和伊朗濃縮鈾處置方式等，都是仍待解答的問題。不過，至少在表面上，美國成功打擊伊朗核計畫，以色列削弱伊朗，伊朗未因軍事強權夾擊垮台且予以回擊，三方都能在宣傳上創造勝利局面。

    「路透」指出，突如其來的停火協議，顯示川普下令對伊朗境內三處核設施的轟炸行動，可能發揮促使德黑蘭重返談判桌的效果。對伊朗的「午夜之錘」行動，是川普的一次豪賭，不僅要摧毀福爾多地下關鍵核設施，還必須承受對方報復。

    此外，只要能化解以伊衝突，或許還能平息來自國會民主黨人的激烈批評，並取悅「讓美國再次偉大」（MAGA）陣營中反對介入外國事務的派系。

    伊朗廿三日對美軍駐卡達烏代德空軍基地發動飛彈報復打擊，但事先向卡達和美方發出警告，因此沒有造成人員傷亡。「紐約時報」引述伊朗官員說法，德黑蘭需要回應美國以扳回顏面，最高領袖哈米尼因此下令還擊，但也指示避免引發與華府的全面戰爭。華府認為，伊朗的回應釋放出避免進一步升高對美敵對態勢的訊號。

    以色列官員此前透露，特拉維夫探詢迅速結束在伊朗的軍事行動，並將此意願傳達給華府。華府智庫「戰略暨國際研究中心」中東計畫資深研究員陶德曼認為，納坦雅胡政府應該無法承受一場長期戰爭，但關鍵仍是川普，「他不希望在任期內爆發另一場區域戰爭，這才是改變以色列和伊朗盤算的原因。」

    前美國政府中東談判專家羅斯認為，伊朗需要喘息，以軍也已基本達成目標，使得停火協議能夠維持。然而，伊朗雖遭削弱，其核武、彈道飛彈計畫和高濃縮鈾的未來仍是阻礙，需要為此進行協商，且不容易解決。

    前美國國家情報會議（NIC）近東副國家情報官潘尼可夫指出，以色列完成多數行動目標，伊朗尋求從當前情勢脫身，美國則寄望此局面促成終結衝突的開端，「挑戰在於是否擁有應對後續發展的策略」。

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