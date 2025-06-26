北約峰會登場 32國允調高軍費

美國總統川普（中）二十五日出席荷蘭舉行的北約高峰會，北約成員國承諾二○三五年前將國防開支提升到佔ＧＤＰ的五％，川普對此表示肯定。前左為北約秘書長呂特，前右為英國首相施凱爾。法新社以「勝利繞場」形容川普在北約峰會上遊走於各盟邦元首間，並稱精心安排的縮短正式會議與安排下榻皇宮等做法顯然成功討好川普。（路透）

2025/06/26 05:30

國防支出佔GDP五％ 川普大讚 簽署集體防禦宣言

〔編譯張沛元／綜合報導〕北大西洋公約組織（NATO）各成員國在美國總統川普強大壓力下，一如預料在廿五日荷蘭海牙的高峰會上，同意增加軍費，卅二個成員國承諾在二○三五年以前將國內生產毛額（GDP）的五％用於國防支出，向來對北約不假辭色的美國總統川普大讚這是「所有人的偉大勝利」，並一改先前的質疑，簽署履行北約集體防禦的宣言。

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「紐約時報」指出，峰會聲明措辭使用「盟國」（而非「所有盟國」）承諾將軍事開支的比率從二％提高到五％，給了反對增加支出的西班牙迴旋空間。

川普在場邊與澤倫斯基會談50分鐘

樂見北約盟國尋求國防開支上與美國並駕齊驅的川普說，「我認為這對每個人來說都是一場偉大的勝利」。川普在記者會上強調，北約新增支出應該花在軍事硬體上、而非官僚機構，這將有助於預防像是俄國入侵烏克蘭的戰爭。接著川普說，俄國總統普廷可能對烏克蘭之外的領土具有野心，他很快會和普廷通話討論結束烏戰。同日川普在峰會場邊與烏克蘭總統澤倫斯基舉行約五十分鐘的會談，澤倫斯基稱會談觸及所有重要問題，「時間長且具實質性」，「我感謝川普總統，感謝美國人民」。

北約各國協議承諾在二○三五年將GDP的三．五％用於核心軍事支出，以及將另外一．五％用於基建等更廣泛安全相關領域。此一協議是一項妥協，讓川普可宣稱勝利。西班牙已正式宣布無法達到目標，不少國家也表示有所保留，但聲明承諾各國會在二○二九年（下一屆美國總統大選後）檢討支出，以監控進度，並重新評估俄羅斯所構成的安全威脅。

此外，在前往峰會途中曾拒絕承諾履行集體防禦條款的川普，也簽署最終領袖宣言，安撫憂心俄羅斯威脅的歐洲盟國。北約秘書長呂特說，美國「完全承諾」北約集體防禦條款，「這一點非常明確。」

英國將買12架可發射核彈的F-35A

外交官員透露，川普在峰會閉門會議上堅稱，美國是北約盟國最強大的盟友，並呼籲北約其他成員國將新增的軍費用於購買美國武器。英國首相施凱爾即在北約峰會上宣布擴大核子威懾力，將向美國洛克希德馬丁公司購買十二架可發射B61戰術核彈的F-35A戰鬥機，估計總成本近十億英鎊（約四百億台幣）。

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