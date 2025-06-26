美海軍保證可快速部署印太

美國陸續調派「福特號」等3支航空母艦打擊群前往中東支援，但美國海軍代理作戰部長基爾比向國會保證，若有需要仍可迅速調派航艦打擊群奔赴印太地區，不會讓中國有可乘之機。（法新社檔案照）

2025/06/26 05:30

3打擊群調派中東引憂

〔國際新聞中心／綜合報導〕由於以色列和伊朗衝突引發中東情勢緊張，美國陸續將三支航空母艦打擊群從印太區域調離，開往中東支援。不過，美國海軍代理作戰部長基爾比（James Kilby）廿四日向國會保證，美國海軍的優勢在於靈活度，若有需要仍可迅速調派航艦打擊群奔赴印太地區，不會讓中國等對手有可乘之機。

調度靈活 保證中國無可乘之機

以色列和伊朗持續交火十二天後，美國總統川普宣布雙方達成停火協議。聯邦參議院撥款委員會國防小組廿四日召開海軍預算聽證會，基爾比及陸戰隊司令史密斯（Eric Smith）等高階將領出席。

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中央社報導，民主黨參議員夏茨（Brian Schatz）指出，國防部去年將航艦「林肯號」（USS Abraham Lincoln）調離印太區域支援中東行動，如今「尼米茲號」（USS Nimitz）被調離，「福特號」（USS Gerald R. Ford）也將前往中東，詢問海軍是否能夠向區域盟友保證，美國仍密切關注印太。基爾比回應，如果決定調整部署，派遣航艦打擊群前往印太，「我們可以在很短的時間內辦到」，而且這些船艦都訓練有素，隨時待命。

三三制部署 隨時待命維持四航艦

美國擁有全世界最強大的十一支航艦打擊群，按照美國海軍的「三三制」部署原則，三分之一進行實戰部署、三分之一訓練、三分之一維修。因此，美國隨時待命並具有實戰能力的航艦，約維持在四艘左右。

關於中國威脅的評估，基爾比指出，過去廿年來，中國軍事擴張程度可謂空前，預計其船艦規模今年將達到三九五艘，二○三○年將增至四三五艘，不僅作戰能力持續現代化，所有作戰領域的熟練度也有所提升，進而能與美國海軍抗衡，試圖取代美國成為全球主導力量的野心相當明確。

基爾比表示，中國海軍愈來愈頻繁地在「第一島鏈」外活動，並持續以強勢姿態施壓鄰國，在南海主張非法領土聲索。近期中國海軍在台灣周邊及區域內進行的入侵預演與實彈演習，與俄羅斯在阿拉斯加外海的聯合演習，以及環繞澳洲時的突襲實彈射擊，都展現對美國及其印太盟友利益構成好戰及威脅性的行為模式。與此同時，中國也積極擴建海外後勤與基地基礎設施，以強化軍事力量投射與持續作戰的能力。

美國總統川普廿一日下令美軍發動「午夜之錘行動」（Operation Midnight Hammer），空襲伊朗三處核設施，一反此前信誓旦旦不介入外國衝突的承諾。曾在川普首屆總統任期擔任國防部印太安全事務助理部長的薛瑞福指出，這項空襲行動表明川普在極端情況下，仍然願意動用武力，此舉可能旨在向中國傳遞相關訊號，相信北京正在研究這些行動，並試圖解讀箇中意涵。

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