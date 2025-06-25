恐哈米尼遭暗殺 德黑蘭接班啟動

伊斯蘭革命創建者何梅尼之孫哈山被看好接班。（路透檔案照）

2025/06/25 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國與以色列聯手空襲伊朗核設施後，德黑蘭政壇迅速進入接班模式。路透廿三日引述五名接近伊朗高層的知情人士報導，由最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）兩年前親自成立的「接班人遴選小組」，已加快作業，對潛在繼任者進行評估，顯示伊朗最高權力結構正處於不穩定邊緣。

哈米尼兒可延續體制

據報導，現年八十六歲的哈米尼與家人已轉入秘密地點，由伊斯蘭革命衛隊的「守護領袖部隊」（Vali-ye Amr）保護。一名安全高層透露，德黑蘭不排除哈米尼遭暗殺的可能，因此接班規劃刻不容緩。若哈米尼突然身亡，將立即宣布繼任者，以對內對外展現穩定。

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何梅尼孫傾向溫和改革

目前兩位最被看好的候選人，分別是哈米尼五十六歲的兒子穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei），與伊斯蘭革命創建者何梅尼（Ruhollah Khomeini）之孫哈山（Hassan Khomeini）。穆吉塔巴被視為體制延續象徵，立場強硬，長期在幕後操盤；哈山傾向溫和改革派，與宗教與軍政菁英關係良好，具備對外協商潛力。

知情人士指出，在內憂外患交迫下，繼任規劃者考慮推出較具協調色彩的領袖，以化解危機。哈山近月已成為焦點，他在美軍空襲前夕公開聲援哈米尼，釋出忠誠訊號，顯示他積極爭取體制認可。

最高領袖一職是在一九七九年伊斯蘭革命後創設，後來被載入憲法，讓這名最高階神職人員握有引領民選總統和國會的最高權力。哈米尼從未公開表達對繼任者的偏好，但據稱他反對由兒子繼位，擔憂重返世襲統治之譏。

根據憲法，最高領袖須由八十八名神職人員組成的「專家會議」（Assembly of Experts）選出，但哈米尼辦公室和革命衛隊在過程中影響力極大。路透指出，接班人選將牽動伊朗國內政治走向，並對中東穩定、伊核談判與西方政策形成重大影響。無論最終由誰接任，這場接班爭奪大戰，勢將成為重塑中東權力版圖的關鍵節點。

伊朗最高領袖哈米尼的五十六歲次子穆吉塔巴被看好接班。（路透檔案照）

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