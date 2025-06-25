中駐非電偵艦雙赴波灣 偷師美軍空襲

中國派出兩艘最先進的815A型電子偵察船，逼近波斯灣水域，近距離監控美軍行動。（圖取自網路）

2025/06/25 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕在美軍發動空襲重創伊朗核設施之際，一場看不見的電戰風暴也悄然席捲波斯灣。根據「保加利亞軍事網」報導，中國派出兩艘最先進的815A型電子偵察船，逼近波斯灣水域，近距離監控美軍行動。專家指出，北京此舉並非援助伊朗，而是趁機「偷師」，全面觀摩美軍B-2匿蹤轟炸機與電子戰操作。

近距離監控觀察 而非援伊

報導指出，這兩艘分別編號為855與815A的艦艇，原駐於中國在非洲吉布地的基地，近期駛入波斯灣。這類電子情報艦具備強大訊號情報（SIGINT）攔截能力，能即時偵測雷達波、通訊與其他電磁訊號，是解放軍蒐集敵軍作戰模式的關鍵工具。此行動凸顯中國對波斯灣戰局的高度關注，也加劇該區域的軍事張力。

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美軍行動全程採取反偵

此次美軍空襲伊朗代號為「午夜之錘」，動用七架B-2匿蹤轟炸機，搭載約一．三六噸重的GBU-57「碉堡剋星」鑽地彈，打擊福爾多、納坦茲與伊斯法罕等深層核設施。為確保行動成功，美軍同步發動電子壓制與誘敵行動，包括部署超過百架誘餌機與巡弋飛彈，並藉由加密通訊與跳頻技術，防堵中俄等國情報蒐集。

報導指出，這類貼近「觀摩」行為早有前例。冷戰期間，蘇聯艦艇常駐足美軍演習海域周邊；現今中國也曾多次派艦監控「環太平洋演習」等多國聯演。此次波斯灣行動，則讓中方有機會真實觀察美軍如何運用匿蹤與電戰，成為其軍事現代化進程中的「實戰教材」。

美軍方面則早有準備。參謀首長聯席會議主席凱恩上將證實，為防情報外洩，行動期間全面採取反偵措施。包括使用假訊號、導引敵方偵察船誤判攻擊軌跡，並透過地面與衛星監控系統，掌握解放軍艦艇的即時動態。

美方軍事分析師指出，這場「看得見但摸不著」的情報攻防，正成為未來戰爭的重要型態。

俄密切關注 分析碉堡剋星

俄羅斯同樣密切關注此役，試圖分析GBU-57的實戰表現，以強化其自製飛彈與反制系統。外界普遍猜測，中俄可能會分享蒐集到的數據，未來利用聯合軍演來協調戰略。

而波斯灣周邊多個阿拉伯國家則對中國海軍此類情報行動感到不安，憂心北京藉機擴張影響力。報導總結，中國此舉不僅強化自身軍事學習曲線，也預示全球情報戰與軍事競爭正進入更高強度的新階段。

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