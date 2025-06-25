78%美國人支持美軍協防台灣

美國「雷根總統基金會暨研究所」最新民調顯示，若中國入侵或封鎖台灣，70%受訪者支持美軍協防台灣，當說明協防理由時，此支持度更增至78%。（彭博檔案照）

2025/06/25 05:30

雷根研究所最新民調 80％擔憂中國威脅

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國「雷根總統基金會暨研究所」廿二日公布最新民調，顯示美國民眾高度支持美國出兵協防台灣：若中國入侵或封鎖台灣，七十％的受訪者支持美軍協防台灣，當說明協防理由時，此支持度更增至七十八％。

根據這份民調，針對台海議題，七十五％的受訪者表示，台海爆發戰爭攸關美國安全與繁榮；七十％受訪者表示，若中國入侵或封鎖台灣，將支持美國採取軍事行動捍衛台灣，且是跨黨派民眾都支持，民主黨、共和黨人對此支持度各為七十五％、七十％。

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協防理由 以半導體最具說服力

當調查提出協防理由時，不分黨派整體支持度更增至七十八％，而民主黨和共和黨人支持度各提高六和十個百分點，達到八十一％和八十％。

民調顯示，讓受訪者更可能支持美軍協防台灣的幾個理由中，最具說服力的是台灣是全球最大半導體生產者之一，佔七十一％，其次為協防台灣攸關防衛日本、南韓和菲律賓等其他盟邦，比例佔七十％。也有七十％受訪者認為，若不協防台灣，將向中國和其他對手發出訊息，即美國不願意為友邦挺身而出。報告指出，這些理由展現美國民眾企盼透過實力和美國在印太強而有力的領導地位，達成和平。

民調顯示，八十％的美國人表示，他們對中國對美國構成的整體威脅感到擔憂；在擔心中國哪些具體行動方面，以竊取技術及其他國家日益依賴中國發展的比例最高，各佔八十％；七十九％對中國侵犯人權以及北京持有美國國債表示憂心，七十八％擔心中國正取代美國的世界第一大國地位，以及中國擴張軍備和力圖發展更先進的人工智慧（AI）技術。

64％支持美國參與國際事務

民調指出，不分黨派有六十四％受訪者支持美國參與，並在國際事務中扮演領導角色，而非採取孤立主義，比二○二三年的調查大增廿四個百分點。報告結論認為，美國民眾支持以實力、決心和道德清晰的外交政策，希望與台灣、烏克蘭、以色列等民主國家站在一起，對抗中國、俄羅斯、伊朗等專制對手，支持海外的自由。

這項調查是在五月廿七日至六月二日間進行，共訪問一二五七名反映美國人口基本特徵的受訪者，其中四七八份問卷是透過真人電話訪談，另有七七九份問卷是透過網路收集，抽樣誤差為正負二．五個百分點。

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