納坦雅胡去年開始籌謀 逐步掃除攻伊障礙

華盛頓郵報披露，以色列總理納坦雅胡（左）早在去年秋天即已決定攻擊伊朗，並積極遊說美國總統川普（右）加入行動。（法新社檔案照）

2025/06/25 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕「華盛頓郵報」獨家調查揭露，以色列對伊朗發動戰爭並非臨時起意，而是由總理納坦雅胡早在去年秋天就已拍板的預謀行動。報導引述多名美以官員說法指出，納坦雅胡確認伊朗因代理人受創、防空系統癱瘓，陷入罕見弱勢後，下令軍方備戰，並積極遊說美國總統川普加入行動，最終成功將美方「招募」入局。

積極遊說川普 升高為聯合行動

根據報導，去年十月在黎巴嫩真主黨遭重創，以軍摧毀大部分伊朗防空系統後，納坦雅胡立即展開部署。以色列空軍花數月時間系統性清除敘利亞、黎巴嫩與伊拉克境內敵方防空設施，掃除攻擊伊朗的障礙。同時，以方情報單位開始編列數十名伊朗科學家與軍事高層的名單，做為行動目標。軍事準備之際，以方高層與美方密切會晤，試圖升高為聯合行動。

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報導指出，行動爭議焦點在於，美以情報單位雖對伊朗核活動的事實判斷一致，均未掌握最高領袖哈米尼下令造核彈證據，但兩國領導人卻有不同解讀。一名官員形容，納坦雅胡是「拿著一英寸的情報，跑了一英里」。川普則逐漸採信鷹派觀點，超越美方情報單位評估。

在納坦雅胡眼中，這是一場稍縱即逝的戰略機會。他啟動以色列情報與特殊使命局（Mossad，摩薩德）長年布建的潛伏力量，包括部署在伊朗境內的自殺式無人機與飛彈系統，以確保行動萬無一失。以方情報官員指出，摩薩德早已潛伏於納坦茲、福爾多等敏感地點，部分秘密設施若再不啟動恐將曝光，這也是六月十三日發動攻擊關鍵因素。

此外，納坦雅胡也考量到美國中央司令部司令庫里拉即將卸任，其春季曾與以方共同規劃作戰。這位美方盟友的離任可能使計畫難以持續推動。以方官員說，早在三月時納坦雅胡就決定要在六月動武，以免伊朗重建其防空系統，四月七日他與川普會面時，被告知美方將與伊朗展開直接談判，但並未動搖動武的決心。

這場行動在以國國內獲得強烈支持，特別是基於「比金主義」的政治理念。該戰略由前總理比金提出，主張為防止敵國發展核武，應採取先發制人的軍事手段。儘管如此，部分前情報官員仍對風險表達疑慮，認為此舉可能斷送外交解決的可能性。納坦雅胡則堅稱行動必要，並強調目標是「徹底清除核專家」。根據以方統計，行動至今已擊斃十名伊朗關鍵科學家，並重創其核武計畫。

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