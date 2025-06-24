伊朗高官︰美空襲前 高濃縮鈾轉移陣地

伊朗福爾多地下核設施遭美軍轟炸之前（左）和之後（右）的衛星影像，顯示當地新的彈坑、疑似坍塌的隧道入口，以及山脊頂部多處破洞。（路透）

2025/06/24 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國廿一日對伊朗發動空襲，聲稱重創其核武發展進程，但實際戰果仍待驗證。「紐約時報」報導，從美國副總統到國防部長等高層官員均私下坦承，不知道那批足以製造近十枚核彈的高濃縮鈾的確切下落。多方證據更指向，伊朗極可能在空襲前即已轉移其最重要的核燃料，讓這次軍事行動的成效大打折扣。

此次行動最大的懸念，在於伊朗是否已成功上演「金蟬脫殼」。報導引述國際原子能總署（IAEA）署長葛羅西的說法，證實其團隊在美軍空襲前，就已觀察到伊朗對這批純度高達六十％的核燃料進行「保護」，並明確表示燃料已被轉移。一名伊朗高層官員更向「路透」透露，大部分高濃縮鈾在攻擊前已移至一處秘密地點。

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美防長避免使用「完全摧毀」字眼

衛星影像也為前述說法提供佐證。「路透」指出，在空襲前數日，位於福爾多的核設施外出現大量卡車集結的「不尋常活動」，顯示伊朗可能早有防備。美方高層的態度也轉趨謹慎。副總統范斯坦承，將尋求與伊朗就這批燃料的去向展開對話。國防部長赫格塞斯則避免使用「完全摧毀」等字眼，僅稱初步評估顯示設施遭受「嚴重損毀」。

儘管戰果存疑，美軍此次攻擊的力道依然驚人。美軍參謀首長聯席會議主席凱恩證實，七架B-2匿蹤轟炸機對福爾多投下十四枚GBU-57巨型鑽地彈。影像專家分析，美軍採用「二次打擊」（double tap）戰術，第一輪轟炸後，精準地對同一個彈著點再次投彈，以求最大程度穿透與破壞。

專家︰此次攻擊無法根除核計畫

然而，專家普遍認為，這種物理上的摧毀，戰略意義有限。多名專家指出，此次攻擊最多只能將伊朗的核計畫「延後兩到五年」，但無法根除。美國民主黨聯邦參議員凱利更憂心，此舉可能迫使伊朗將整個核計畫「完全地下化」，變得更難追蹤。

紐時從歷史角度提出警示，無論是過去的網路攻擊，還是此次的軍事打擊，歷史證明攻擊只會刺激伊朗重建更先進、更龐大的核設施，反而是二○一五年的核協議曾透過嚴格的國際查核，有效掌握其計畫全貌。此次空襲恐將再次強化伊朗領導層擁核自保的決心，讓中東地區的前景更趨複雜。

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