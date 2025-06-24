魯比歐促中國 阻伊朗「經濟自殺」

美國國務卿魯比歐（彭博檔案照）

2025/06/24 05:30

伊朗上月每天出口184萬桶原油 絕大多數銷中

〔編譯孫宇青／綜合報導〕為報復美國和以色列對伊朗的軍事攻擊，伊朗國會廿二日批准關閉荷姆茲海峽的動議，但尚待伊朗最高國家安全委員會定奪。由於荷姆茲海峽為全球關鍵能源航道，美國國務卿魯比歐呼籲伊朗石油的最大客戶中國，出面阻止伊朗做出「經濟自殺」和波及全球舉動。

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魯比歐在接受「福斯新聞」訪問時表示，如果伊朗封鎖荷姆茲海峽，將是一個「可怕的錯誤」，「對他們來說就是經濟自殺」。魯比歐也鼓勵北京當局就此事與德黑蘭當局聯繫，因為中國的石油需求嚴重依賴荷姆茲海峽。美方會保留應對的選項，但「這對其他國家經濟造成的損失，比我們更嚴重。這將是一次大規模的（局勢）升級，值得我們和其他國家做出回應」。

美國財經新聞頻道CNBC報導，德黑蘭試圖封鎖伊朗和阿曼之間的荷姆茲海峽，可能會對全球經濟造成深遠影響。美國能源情報署（EIA）數據顯示，去年每天約有兩千萬桶原油經過該海峽，占全球消費量的五分之一。伊朗是「石油輸出國家組織」（OPEC）第三大產油國，日產量達三三○萬桶。大宗商品數據公司Kpler數據顯示，伊朗上月每天出口一八四萬桶原油，絕大部分銷往中國，而中國約一半海上原油來自波斯灣。

荷姆茲輸出逾8成油氣到亞洲

據了解，去年經由荷姆茲海峽輸出的原油和天然氣，逾八成運往亞洲市場，中國、印度、日本和南韓是主要進口國，恐成最大苦主。美國從波斯灣購買的原油持續減少，去年每日進口量僅五十三．二萬桶，但美國市場也會受到波及，美國石油公司可能需要數月時間，才能增加開採量以緩和油價。

對此，中國外交部發言人郭嘉昆廿三日聲稱，中方與伊朗就當前局勢「保持著溝通」，呼籲國際社會積極推動衝突降級，防止地區局勢動盪對全球經濟發展造成更大影響。此外，中國和俄羅斯廿二日也在聯合國安理會譴責美國攻擊伊朗核設施，並提議安理會通過決議，呼籲中東地區立即且無條件停火。

摩根大通︰關閉海峽機率不高

Kpler首席石油分析師史密斯（Matt Smith）直言，伊朗封鎖荷姆茲海峽將會自作自受，伊朗原油無法運至中國，將喪失關鍵收入來源。摩根大通分析師認為，伊朗關閉該海峽的機率不高，因為美國會將此舉視為宣戰。石油市場參與者普遍認為，美軍第五艦隊駐紮巴林，負責保護波斯灣海上貿易，將迅速挫敗伊朗封鎖海峽的企圖。

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