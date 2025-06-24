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    金融時報︰哈米尼不會與美大戰 以免伊朗遭更大破壞

    伊朗最高領袖哈米尼（歐新社）

    伊朗最高領袖哈米尼（歐新社）

    2025/06/24 05:30

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕英國「金融時報」廿二日指出，伊朗最高領袖哈米尼掌權近四十年來，一直試圖在維持對美國和以色列的敵意，以及避免全面開戰之間取得平衡，但在美國加入攻擊伊朗行列後，他被迫在升高衝突、達成外交妥協，或將衝突控制在以伊之間做出抉擇。德黑蘭政權內部人士透露，哈米尼不會升級對美國的軍事行動，反而會加強對以色列的攻擊，做為遭到襲擊的主要回應。

    加強攻擊以色列 回應美襲擊

    在美國總統川普下令轟炸伊朗三個主要核設施後，德黑蘭政權內部人士表示，哈米尼不會升級對美軍事行動，也不會冒險採取更嚴厲的回應，以免國家遭受更大破壞。伊朗的主要回應將是加強對以色列的攻擊，「就讓川普感到高興、收割勝利，我們不會與美國爆發大戰」。

    另一名德黑蘭內部人士說，伊朗別無選擇，只能對美國進行毀滅性打擊，但會透過襲擊以色列來實現此一目標，「因為是（以色列總理）納坦雅胡將美國捲入與伊朗的戰爭」。一旦衝突升級，伊朗可能會封鎖荷姆茲海峽。

    外傳德黑蘭可能已將部分接近武器級的濃縮鈾庫存，從福爾多和納坦茲工廠轉移到秘密地點，並將盡快製成核彈，以恢復嚇阻力。前述第一名內部人士直言，濃縮鈾現在「完好無損」，德黑蘭才不會天真到將其留在核設施，「但這並不會改變任何事情，因為我們沒有使用它來製造核彈的計畫，過去沒有，將來也不會」。

    倫敦智庫「皇家國際事務研究所」中東事務主任瓦基爾（Sanam Vakil）表示，哈米尼可能採取「以升高衝突來降溫局勢」的戰略，亦即避免採取美國會更猛烈回應的攻擊選項，同時為外交途徑敞開大門，以便為德黑蘭政權續命。例如，伊朗可能襲擊鄰國伊拉克一個由兩千五百名美軍士兵使用的基地，並事先預警，將傷害降至最低。川普二○二○年下令狙殺伊朗革命衛隊精銳「聖城軍」指揮官蘇萊曼尼後，德黑蘭便是採取這種策略。

    如果伊朗選擇在波斯灣地區發動攻擊，可以使用精準度更高的短程飛彈。伊朗還可以透過伊拉克什葉派武裝份子攻擊美軍基地、設施和部隊。此外，同屬伊朗代理人的葉門叛軍「青年運動」，也已威脅攻擊美國在波灣的海軍艦艇。

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