政權機構遭以色列猛攻 伊朗飛彈回擊

以色列和伊朗的衝突23日進入第11天，伊朗向以色列北部發射彈道飛彈。（路透）

2025/06/24 05:30

〔編譯陳成良、林家宇／綜合報導〕美國轟炸伊朗核設施後，以色列與伊朗的衝突廿三日邁入第十一天，戰火急遽升高。以軍首次將攻擊擴大至象徵德黑蘭政權穩定的目標，包括關押政治犯的「伊文監獄」（Evin prison）與革命衛隊指揮中心。伊朗則強硬回擊，再度發射飛彈襲擊以色列，並首度公開警告將對美軍基地展開報復。

以色列國防部長卡茲表示，空襲以「前所未有的力道」打擊德黑蘭的「政權機構」，包括伊斯蘭革命衛隊（IRGC）安全總部、巴勒斯坦廣場（Palestine Square）、隸屬革命衛隊的強硬派民兵組織「巴斯杰」（Basij）所在建築，以及具鎮壓象徵意義的伊文監獄等。他強調這些攻擊是針對伊朗國內壓迫體制的核心，疑似透露以方有意透過軍事行動促成「政權更迭」。

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以軍同時宣稱，再度對位於德黑蘭南方山區、深藏於地底的福爾多核設施發動攻擊，目的是阻斷其進出通道。福爾多核設施前一天甫遭美軍以「碉堡剋星」鑽地彈重創，美方評估已無法使用。以軍戰機還空襲伊朗西部克爾曼沙（Kermanshah）地區的地對地飛彈發射場。

美媒︰以盼數日內結束戰事

伊朗迅速展開報復，對以色列發動新一波飛彈攻勢。除耶路撒冷與特拉維夫外，以色列全境多地響起空襲警報。據伊朗衛生部統計，以軍連日空襲已造成超過四百人死亡；以色列官方則稱，伊朗攻擊造成至少廿四人死亡。

不過，華爾街日報廿三日也引述以色列與阿拉伯官員報導，以色列尋求在未來數日完成對指定伊朗軍事目標的攻擊，儘快結束與伊朗的戰事，盼以美國攻擊伊朗關鍵核設施為契機，為戰事劃下句點，並將此訊息轉達給伊朗。

衝突範圍正向更廣泛的地緣層面延燒。負責協調規劃伊朗武裝部隊作戰行動的「哈塔姆安比亞中央總部」發言人佐爾法卡里表示，美國對伊朗的「敵對行動」將引爆區域戰爭，「伊斯蘭戰士將對美軍造成嚴重、無法預測的後果。」伊朗半官方的「梅爾通訊社」（Mehr News）引述知情人士報導，美國在敘利亞西部哈沙卡省（Hasakah）境內的一處軍事基地，遭到迫擊砲攻擊。

俄僅聲援伊朗 無實質援助

美國國務院已發布全球警示，並對全球駐外機構、尤其是中東地區發布一系列安全通告，同時加開緊急撤離航班，協助載送公民離開以色列。

與此同時，俄羅斯總統普廷廿三日在克里姆林宮接見伊朗外交部長阿拉奇時，雖然公開譴責針對伊朗的攻擊為「無端且不合理的侵略」，俄方深表遺憾，但未宣布任何實質支援。克里姆林宮發言人佩斯科夫更直言，俄伊兩國近期簽署的戰略夥伴協議「並非共同防禦條約」，俄國已表達願意提供「調停服務」，實質支持則「視伊朗需求而定」。

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