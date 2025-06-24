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    川普︰不排除伊朗政權更迭

    白宮21日晚間透過社群平台X發布照片，顯示美國總統川普（左）及其內閣成員，在白宮戰情室指揮空襲伊朗核設施的「午夜之錘行動」。（法新社）

    白宮21日晚間透過社群平台X發布照片，顯示美國總統川普（左）及其內閣成員，在白宮戰情室指揮空襲伊朗核設施的「午夜之錘行動」。（法新社）

    2025/06/24 05:30

    德黑蘭指川普為賭徒 警告擴大打擊美國目標範圍

    〔編譯林家宇／綜合報導〕美國總統川普廿一日宣布對伊朗境內三處核設施發動空襲，美方聲稱目標在於「摧毀伊朗的核濃縮能力」。國防部長赫格塞斯強調，此次行動並非旨在推動伊朗政權更迭。但川普廿二日透過社群平台聲稱，不排除德黑蘭政權更迭。伊朗廿三日則指川普為「賭徒」，警告美國空襲擴大武裝部隊合法打擊美國目標的範圍，誓言「要由德黑蘭終結這場戰爭」。

    川普在「真實社群」寫道，「使用『政權更迭』一詞不符合政治正確，但若當前的伊朗政權無法『讓伊朗再次偉大』，為何政權不能改變呢？」並留下三個問號，文末標註「讓伊朗再次偉大」英文縮寫「MIGA」。

    川普是否跨越「伊朗紅線」受關注

    不過，副總統范斯才表明軍事行動的主要目的是中止伊朗核計畫，無意促使德黑蘭改變政權；赫格塞斯也重申，美軍任務與伊朗政權更迭無關。范斯廿二日向美國廣播公司（ABC）表示，美國空襲伊朗已大幅延後其核計畫進程，「不管是好幾年還是更久」，但「我們沒有與伊朗交戰，我們是與伊朗核計畫交戰」。

    十三日起對伊朗發動大規模空襲行動的以色列，行動目標亦為阻止伊朗發展核武，但以國總理納坦雅胡也向伊朗人民喊話，冀望他們「從邪惡和壓迫的政權中，為自由挺身而出」。

    川普的最新想法與閣員公開說法不一，全球關注川普是否會繼續跨越美國長達半世紀的「伊朗紅線」。一九七九年十一月，美國駐德黑蘭大使館遭激進學生入侵，爆發長達四百多天的人質危機，美軍隔年四月搶救失敗。伊朗最高領袖何梅尼（Ayatollah Khomeini）在雷根宣誓就任總統後，才釋放被俘人質。這場四十五年前的伊朗震撼，讓歷任美國總統均透過外交手段審慎處理伊朗問題，多次中東軍事行動均未觸及伊朗，猶如設下紅線。

    是否撤換哈米尼 伊朗內部激辯

    另據美國「大西洋月刊」（The Atlantic）廿二日引述參與相關討論的消息人士報導，在遭到以色列與美國空襲後，伊朗內部正在激辯是否撤換哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）擔任最高領袖的職位，或至少將他邊緣化。若要撤換最高領袖，需由「專家會議」（Assembly of Experts）進行投票，但在德黑蘭持續遭到空襲的情況下，恐難舉行這類投票。

    以色列「耶路撒冷郵報」廿三日引述大西洋月刊報導，這項計畫是由一群商界人士、軍方與政治高層、哈米尼親屬及高階神職人員親屬所策動。一名消息人士對大西洋月刊表示，現在德黑蘭充斥類似計畫，「我們只是其中之一」，「大家都知道，哈米尼時日所剩無多。即使他繼續在位，也不再掌握實權。」

    報導指出，雖然在美國發動空襲之前，伊朗高層已有撤換哈米尼的意向，但多名消息人士也警告，這些構想也可能產生相反效果。

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