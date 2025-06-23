美空襲伊朗核設施》總統府：全程掌握 與友盟緊密聯繫

總統府發言人郭雅慧。（記者叢昌瑾攝）

2025/06/23 05:30

〔記者陳昀、陳鈺馥、黃靖媗／台北報導〕美國總統川普證實，美軍成功空襲伊朗三處重要核設施。針對中東地區情勢變化，總統府昨表示，相關情勢國安團隊皆有即時掌握，賴清德總統指示國安及行政團隊有效因應，政府將持續與各方友盟保持緊密聯繫，確保整體情勢穩定及我國人安全無虞。

總統府發言人郭雅慧表示，對於相關情勢可能對全球政治與經濟市場的潛在衝擊，行政部門持續密切關注，妥為應處，請國人放心。

請繼續往下閱讀...

官員示警：密切注意中國動態

此外，熟稔兩岸情勢的官員分析，近期國際局勢及地緣政治風險確實增加，很多人指向台海發生戰爭的風險很高，且國際情勢與台海穩定也有連動性的發展，特別是美國參戰空襲伊朗後，伊朗可能展開全球報復，「會不會再拉一個打一個，台灣須密切注意中國動態，得謹慎小心」。

官員說明，因應中東情勢變化，總統都有召開國安相關會議，現在國際局勢動盪，政府會高度關注，審慎做好各方面整備。

「美國參戰後，戰爭有擴大趨勢，台灣要特別小心！」官員示警，中國與俄羅斯、伊朗是戰略合作的軸心聯盟，這些國家未來會不會對民主國家採取一連串攻擊，這個要非常小心，伊朗可能採取報復，需注意全球性戰爭的可能。

官員觀察，目前看中國的態度，仍以國際譴責為主，還沒以實際軍事行動資助伊朗，反而是伊朗和俄羅斯的軍事合作較多，伊朗和中國的關係不像與俄羅斯一樣密切，中國要捲入以伊戰爭，目前還沒到那個地步。

曾任麥道航太駐台代表、戰爭學院榮譽講座廖宏祥表示，這場戰爭並非單純的報復或「延遲戰術」，而是一場意圖消滅伊朗核能力、重塑中東秩序的戰略性軍事行動。美國出兵介入，勢將把這場衝突升級為區域性，甚至準全球性戰爭。

學者：美軍清理戰場 重心轉印太

針對美國介入以伊戰爭後，對印太局勢的影響。國防院國防戰略暨資源研究所所長蘇紫雲認為，美軍不會介入以伊之間的地面戰，空襲後，重心很快就會轉移至印太地區，中國才是美國真正的威脅，因此在其他地方要儘快收縮。蘇紫雲指出，以色列過去將以哈戰爭擴大為打倒黎巴嫩、敘利亞，等於剷除俄羅斯與中國的勢力，如今伊朗是最後一塊拼圖，若將伊朗剷除，美軍就能固守印太地區，將所有資源集中對付共軍。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法