新聞分析》破例攻伊朗 川普豪賭總統生涯

美國總統川普採取前4任美國總統都刻意避免的作法，下令空襲伊朗3大關鍵核設施，這是川普入主白宮以來，最大也最危險的賭注。（美聯社）

2025/06/23 05:30

編譯孫宇青／特稿

美國總統川普採取前四任美國總統都刻意避免的作法，下令空襲伊朗三大關鍵核設施，展現美軍強大實力。紐約時報、華盛頓郵報和金融時報一致認為，這是川普入主白宮四年半以來，最大也最危險的賭注，成功將使他「能人所不能」，徹底拔除美國數十年來始終耿耿於懷的伊朗核威脅，但失敗不僅將讓他灰頭土臉，還會讓美國捲入他向來痛批「愚蠢」的海外大型戰爭。

美國過去廿年一直試圖利用經貿制裁、破壞行動、網路攻擊和外交談判等手段，延緩伊朗擁核進程，但川普選擇赤裸裸地展現軍事實力。川普這場豪賭，首先是押注美軍能夠擊退伊朗對該地區四萬多名美軍的任何潛在報復；即使在以色列連續八天轟炸後，該地區的美軍基地仍在德黑蘭飛彈射程範圍內。其次，川普認為美國能夠阻止伊朗利用恐怖攻擊、劫持人質和網路攻擊等慣用間接手段，來報復美國。最大賭注則是，他相信此次行動已摧毀伊朗重建核計畫的機會。

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川普之所以選在此時動手，在於以色列過去兩年已將伊朗的兩大代理人組織摧毀殆盡，包括巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」和黎巴嫩政治與軍事組織「真主黨」；伊朗最親密盟友、敘利亞前總統阿塞德也在去年底倒台；與伊朗結成權宜夥伴關係的中國和俄羅斯，在以色列一週前發動攻勢後也消失無蹤。眼看伊朗只剩做為最後底牌的核計畫，加上軍方高層和防空力量泰半已被以色列消滅，川普得到派兵介入的動機。

如果伊朗難以有效應對美國突襲，最高領袖哈米尼權力動搖，甚至放棄核野心，川普即可誇稱只有他願意發揮軍事力量，來實現前四位總統認定風險過大的目標，同時向中、俄等競爭對手發出訊號，他將在必要時毫不猶豫動武。然而，伊朗也可能緩慢復甦，倖存的核子科學家會將技術轉入地下，沿襲北韓發展模式，持續研發核彈。據估計，北韓如今擁有六十枚或更多核彈，可能已強大到無法加以攻擊。伊朗可能會認定，這是阻止敵對勢力入侵的唯一途徑。

再者，若伊朗不同意美國提出的和平條件，川普將面臨一場更深層、更持久的衝突。華府智庫「國防重點」中東計畫主任凱拉尼克（Kelanic）指出，德黑蘭不太可能在脅迫下屈服，「美國極有可能捲入另一場政權更迭戰爭，從而深陷中東地區數十年」。

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