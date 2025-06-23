伊朗反擊 駐中東美軍恐成報復目標

美國空襲伊朗核設施後，伊朗廿二日上午向以色列發動新的飛彈攻勢，包括特拉維夫等地區被擊中，造成廿三傷。（法新社）

2025/06/23 05:30

〔編譯林家宇／綜合報導〕伊朗最高領袖哈米尼此前警告，若美國加入以色列對德黑蘭的打擊行動，將造成「無法彌補的損害」。如今美國總統川普下令轟炸伊朗三處主要核設施，伊朗可能採取包括直接攻擊美方人員或恐怖攻擊等方式予以報復，但選項有限，且為避免進一步激怒美國全面開戰，伊朗領導層可能不會急於一時。

選項有限 採恐攻、擾亂能源運輸

曾負責監督中東美軍行動的前美國中央司令部司令沃特爾（Joseph Votel）向「金融時報」指出，五角大廈勢必會評估伊朗的潛在報復選項，例如直接攻擊區域內的美軍和外交人員、網路攻擊、恐怖攻擊，或由代理人發動新的打擊行動等，抑或擾亂波斯灣的能源運輸。

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駐中東美軍約四萬人，分布在卡達、巴林、科威特、阿聯和約旦等國家。沃特爾認為，美國在卡達、巴林和科威特的大型軍事中心「非常可能」成為伊朗的目標，中央司令部可能已在攻擊前做好準備。美國前伊朗及委內瑞拉特別代表艾布蘭（Elliott Abrams）認為，沙烏地阿拉伯和阿拉伯聯合大公國等兩個美國在波斯灣的盟友，也可能遭鎖定；位於沙國、阿聯、卡達等國的美軍基地設有防空系統，但仍位於伊朗短程飛彈攻擊範圍內。

相較於其他地點，派駐伊拉克及敘利亞的美軍更容易遭到由伊朗支持的伊斯蘭什葉派武裝團體攻擊。這些團體過去就曾對美軍資產和部隊發射火箭和無人機，伊朗也曾針對這些目標發射飛彈。此外，伊朗也可能關閉荷姆茲海峽，使全球油價立即上漲。

英國「衛報」指出，儘管伊朗揚言將嚴厲報復以嚇阻川普直接介入，但德黑蘭眼下可祭出的選項受限，且風險甚高。武力打擊方面，雖然伊朗仍有具威脅性的短程飛彈和無人機，但自以色列十三日先發制人攻擊開始，德黑蘭的打擊能力遭到重創，且美國已在過去幾週預先分散區域內軍事資產，並提升防空能力，以確保盡可能增加伊朗攻擊難度。

另外，川普已警告，一旦伊朗報復，將引發美方更廣泛的介入，可能包括鎖定哈米尼的轟炸或殲滅行動。

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