「有限且一次性打擊」 川普拍板突襲伊核

美國總統川普（中）21日發表全國演說，宣布他已下令美軍摧毀伊朗核設施。川普後方分別為副總統范斯（由左至右）、國務卿魯比歐和國防部長赫格塞斯。（法新社）

2025/06/23 05:30

〔編譯陳成良、孫宇青／綜合報導〕「華爾街日報」、「每日郵報」等美國、英國媒體披露，美國總統川普突然下令空襲伊朗三處核設施，是在白宮核心圈激烈辯論與以色列強力施壓下，在數小時內倉促拍板的高風險決策。他不僅推翻了日前自己對伊朗設定的「兩週外交觀望期」，更是在新澤西州私人俱樂部做出攻擊命令，並隨即付諸行動。美國高層官員透露：「我們的目標，就是創造一個所有人都始料未及的突襲時機。」

2週觀望期變2天

據報導，川普廿日下午搭乘「空軍一號」專機飛往新澤西州貝德敏斯特（Bedminster）高爾夫球俱樂部，抵達後便與四名核心幕僚通話，包括副總統范斯、國務卿魯比歐、中央情報局（CIA）局長雷克里夫，以及美軍參謀首長聯席會議主席凱恩等。

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雷克里夫和凱恩指出，根據美方情報，伊朗距離打造核武僅剩「數週時間」，而以色列近期空襲僅延宕其進度，無法徹底摧毀核設施，美軍若不介入，伊朗恐將突破紅線。此外，川普也被告知，德黑蘭態度強硬，並未展現真正談判意願。雖然美方廿一日曾嘗試透過外交管道與伊朗聯繫，避免事態升溫，但並未取得進展。

與此同時，氣候條件也成為重要變數。軍方指出，伊朗當地即將進入滿月過後的殘月期，夜間能見度低，有利B-2匿蹤轟炸機隱密飛行與精準打擊，形同提供一次「天候視窗」。

這場決策轉折，還有來自以色列的壓力。「路透」披露，以色列總理納坦雅胡等高層，已在一通氣氛緊張的電話會議中明確表示，無法接受川普所提的兩週期限，並警告可能單獨攻擊福爾多（Fordow）地下核設施。以方認為攻擊的「機會之窗」迅速關閉，若再等待恐將失去優勢。

報導指出，副總統范斯在會中表達強烈反對，認為美軍不應被捲入另一場中東戰爭，但隨著川普傾向採取行動，並表明不會發動一場「政權更迭的長期戰爭」，部分原本持反對立場的顧問不再堅持，轉而支持一場「有限且一次性」的軍事打擊。

民主黨斥川普魯莽 MAGA支持者也反對

川普決定對伊朗發動空襲，遭民主黨國會議員斥為魯莽、未經授權，部分「讓美國再次偉大」（MAGA）支持者也強烈反對，認為他違背競選承諾，被以色列引導開啟一場新的中東戰爭。不過，川普不僅廣獲共和黨內鷹派人士讚賞，原本對美國介入以伊戰火感到懷疑的人，現在也肯定川普僅是採取「有限度的」軍事行動。

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