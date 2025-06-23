美空襲伊核設施 中東外交風暴一觸即發

美國國防部長赫格塞斯及參謀首長聯席會議主席凱恩，22日召開記者會，簡報轟炸伊朗核設施的「午夜之錘行動」計畫。（美聯社）

2025/06/23 05:30

伊朗斥跨越重大紅線

〔編譯陳成良、盧永山／綜合報導〕美國總統川普無預警下令空襲伊朗三處核設施後，國際社會反應不一，凸顯各國嚴重分歧。以色列總理納坦雅胡第一時間盛讚此舉是「改變歷史」的英勇決定，伊朗則怒斥美國與以色列「越過重大紅線」，並宣布將派遣外交部長緊急前往莫斯科求援。一場圍繞軍事行動的外交風暴，正在全球迅速擴大。

油價飆漲 週一全球股市恐震盪

中東戰事可能擴大，牽動全球油價和股匯市。分析師表示，週一開盤後全球股市可能出現賣壓，每桶油價將會一舉漲破八十美元，全球股市也可能出現賣壓。而自以色列對伊朗發動攻擊以來，美元也已恢復為安全資產，對其他貨幣走升，兌一籃子貨幣的美元指數上漲○．五三％，逆轉先前的跌勢。

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自六月十三日以色列對伊朗發動攻擊以來，倫敦布蘭特原油期貨價格已大漲約十％，十九日創下七十九美元的近五個月新高。在川普下令空襲前，牛津經濟公司曾模擬三種情境，包括衝突降溫、伊朗石油生產完全關閉、荷姆茲海峽封鎖，在最嚴重的情況下，油價每桶將漲至一三○美元，美國年底時通膨將飆升至約六％。

美國軍方廿二日公布這項代號為「午夜之錘行動」的細節，為美國史上最大B-2轟炸機任務，以及首次實戰使用的「巨型鑽地彈」（MOP）。行動期間，伊朗毫無所覺，戰機並未升空。

伊朗外交部長阿拉奇廿二日表示，美國的行為對國際和平與安全構成嚴重威脅，「我們將不計一切手段捍衛主權與人民」。他宣布將於當天啟程前往俄羅斯，隔日與總統普廷進行「嚴肅磋商」。他並回絕任何外交呼籲，強調在伊朗遭襲後「談判已無意義」。

以總理盛讚改變歷史

以色列則對美方出手表達高度肯定。總理納坦雅胡透過影片表示：「恭喜你，川普總統。你以美國令人敬畏且正義的力量，鎖定伊朗核設施的勇敢決定，將會改寫歷史。」

歐盟日澳籲透過外交降溫

聯合國秘書長古特瑞斯對美方動武表達「極度震驚」，呼籲各方克制，並警告衝突正快速逼近失控邊緣，強調「唯一出路是外交，不是軍事手段」。安理會五大常任理事國立場分歧。法國外交部呼籲避免升高衝突。英國首相施凱爾則表示，「不能允許伊朗擁核」，但也希望情勢回到談判軌道。歐盟與德國、日本、澳洲等美國傳統盟友，普遍呼籲透過外交降溫。

相較之下，俄羅斯與中國態度更為強烈。俄國聯邦安全會議副主席梅德維傑夫譏諷川普，「以和平名義開啟新戰爭」；中國官媒則警告，美國正「重蹈伊拉克覆轍」，指稱軍事干預恐釀成災難。

中東地區國家反應不一。沙烏地阿拉伯雖未譴責美方，但表達「深切關切」；卡達、阿曼、黎巴嫩則呼籲立即停火。

美國轟炸伊朗核設施（整理：國際新聞中心 繪圖：美編組）

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