美國人DNA送中國基因研究 川普FDA喊停

川普政府下令中止將美國公民DNA送往中國進行臨床試驗。圖為江蘇省南京市一處實驗室的工作人員正進行基因定序作業。（歐新社檔案照）

2025/06/22 05:30

拜登政府時期核准計畫

〔編譯林家宇／綜合報導〕「華盛頓時報」報導，拜登政府時期核准企業提供美國公民DNA樣本到中國，進行基因工程相關臨床試驗的計畫，如今遭川普政府叫停。

FDA：敏感資料恐遭敵國濫用

美國食品藥物管理局（FDA）宣布，這項新的臨床試驗項目涉及將美國公民活體細胞送往中國或其他敵意國家，從事基因工程並回頭植入美國患者體內，且有些是在當事人不知情或未同意下進行。FDA表示，基於越來越多證據顯示，某些試驗未告知參與者其生物材料被轉移和操控，當局決定中止計畫，認為這些醫學行為恐使美國民眾的敏感基因資料受到包括敵對國家在內的外國政府濫用。

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FDA局長馬卡里指出，不知情的DNA樣本轉移掀起了對美國生物醫療研究誠信的疑慮，「我們正採取行動保護病人，恢復公眾信任和守衛美國生物醫療領導地位」、「前政府漠視並允許美國人的DNA被送往外國，試驗參與者時常不知情也不理解」。

拜登放行項目 中共掌控企業也適用

拜登政府對敏感國家施加機敏資料轉移的出口限制，但也放行了一系列例外項目，包括允許美國企業把DNA在內的試驗參與者生物樣本，送往海外進行受FDA管理的臨床試驗程序。FDA表示，甚至連中國共產黨部分持有或掌控的企業也適用。

美國總統川普上月簽署行政命令，限制「關於生物製劑及病原體的有害『功能增益』（gain of function）研究，其具有對美國公民生命的潛在巨大危害」，直指拜登政府不但在監管層級不足情況下，在美國境內放行相關研究，甚至透過美國國家衛生院（NIH），核准了在中國和其他國家的聯邦生命科學研究資助。

據美國國務院年度報告，中國從事軍民兩用，可用於製造生物武器的生物科技研究超過十年之久。本月才發生兩名中國籍人士涉嫌走私生物材料入境美國，在底特律遭起訴的案例。執法部門稱這類生物材料對人類和本國農作物皆帶來威脅。

專家：供應中國這類DNA形同噩夢

具生物武器專業的前白宮醫療小組醫師達林向華盛頓時報指出，中國醫學體制在研究上的道德倫理指引不足，對囚犯和異議人士從事器官摘取之類的行徑，認為中國能以基因加工後的DNA樣本植入回美國公民體內測試生物武器，「向中國供應這類DNA形同噩夢般的景象」。

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