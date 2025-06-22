反猶示威被捕 哥大外籍生獲釋

美國哥倫比亞大學畢業生、抗議以色列攻打加薩之相關活動的知名人物哈里爾（中），廿日在被拘留三個多月後獲法官下令釋放。（路透）

2025/06/22 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕反對以色列發動加薩戰爭的知名學生領袖、哥倫比亞大學研究所畢業生哈里爾（Mahmoud Khalil），廿日被法官以其遭政府拘捕違憲為由下令釋放。哈里爾獲釋後稱正義得以伸張與批評川普政府讓人失去人性，白宮則揚言上訴。

拘捕違憲 白宮要上訴

敘利亞出生、雙親為巴勒斯坦人的哈里爾，是美國的親巴勒斯坦與反加薩戰爭抗議活動的知名人物，今年三月八日在哥大被捕，隨後被轉移至路易斯安那州拘留中心等候被遣返，為川普總統誓言驅逐曾參與有反猶太主義色彩示威的外籍生政策下頭一個中箭落馬的目標。

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川普政府雖不曾指控哈里爾的具體罪行，但卻援引鮮少使用的法條說，哈里爾滯美恐有「潛在的嚴重有害外交政策的後果」，甚至辯稱憲法保障的言論自由不適用於外國人。法官日前裁定政府拘留哈里爾的理由可能違憲，川普政府隨即稱拘留理由還包括哈里爾未披露去年申請永久居留權的資訊。

廿日，新澤西州紐瓦克聯邦地區法官法比亞茲在聽取辯論後，下令國土安全部釋放哈里爾。法官指出，證據顯示哈里爾無潛逃之虞也不會危害公安，有理由相信有人試圖利用移民指控來懲罰哈里爾，而僅憑民事移民問題懲罰某人，實屬違憲。

哈里爾獲釋後表示，儘管正義得以伸張，但實在遲到太久，不該拖三個月。哈里爾在被捕與拘留期間從哥大畢業以及為人父，他的美國公民妻子代他領取畢業證書以及生下兩人的兒子。

白宮譴責法官下令釋放哈里爾，稱哈里爾應該為「從事有損美國外交政策利益之舉」與詐欺取得學生簽證而被驅逐出境，並期待上訴後獲得平反。

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