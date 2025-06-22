川普才嘆無緣和平獎 巴基斯坦送上提名

美國國務卿魯比歐四月底主持民主剛果外交部長瓦格納（左）和盧安達外交部長恩杜洪吉雷赫（右）原則宣言簽署儀式，為之後正式簽署和平協議奠定基礎。（美聯社）

2025/06/22 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕在美國政府主導下，剛果民主共和國（下稱民主剛果）和盧安達準備在華府簽署和平協議，結束雙方在民主剛果東部的戰鬥。美國總統川普廿日特地發文邀功，並提及他也斡旋調停世界多場衝突，卻還是無緣諾貝爾和平獎。巴基斯坦政府同日正式提名川普角逐該獎，表彰其在結束上月巴基斯坦與印度衝突中的作用。

稱促成民主剛果和盧安達和平

民主剛果和盧安達歷經三天會談後，十八日以四月簽署的原則宣言為基礎，在華府草簽一項旨在結束民主剛果東部衝突的協議。雙方人員預計廿三日再抵華府，廿七日簽署正式文件。自然資源豐富的民主剛果東部與盧安達接壤，卅年來一直飽受暴力所擾，自二○二一年底反政府武裝組織「M23」再次發動攻勢以來，暴力活動再次蔓延。

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川普廿日在自家「真實社群」平台發文指出，「我非常高興地報告，我與國務卿魯比歐一起促成民主剛果與盧安達之間一項卓越的協議，有望結束流血無數且持續數十年的戰爭」。川普也強調，「這對非洲是一個偉大的日子」。

但川普也抱怨任內調解多起國際衝突，包括印度與巴基斯坦的緊張情勢、塞爾維亞與科索沃之爭、旨在實現以色列與阿拉伯國家關係正常化的「亞伯拉罕協議」，及衣索比亞與埃及因尼羅河水源問題引發的爭端等，「無論做出多少努力，我就是得不到諾貝爾和平獎」。

「法新社」指出，川普聲稱亞伯拉罕協議可以「團結中東」，但以色列和伊朗才爆發戰爭，加薩衝突也仍看不到盡頭。至於二○二○年的塞爾維亞與科索沃協議，也僅是一份缺乏細節的意向聲明，很快就不了了之。川普對此耿耿於懷，去年大選期間還抱怨，○九年獲此殊榮的前總統歐巴馬「根本不配」。

與此同時，巴基斯坦宣布提名川普角逐明年度諾貝爾和平獎，這是他第五次獲得提名。巴國認為，川普在巴國與印度結束五月上旬武裝衝突上有功，展現出卓越的戰略遠見和政治家風範，緩和迅速惡化的局勢，最終促成停火，也盼望川普的努力能夠在世界各地催生更多和平成果。此外，巴國也高度讚揚川普解決喀什米爾爭端的「真誠提議」。印度則強調停火是由雙方軍事聯絡管道直接完成，並非外部介入。

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