川普要調升軍費 日取消年度2+2會談

媒體稱日本疑因不滿美國要求其增加軍費而推遲美日二加二會談。圖為前往菲律賓進行親善訪問的日本海上自衛隊「伊勢號」直升機護衛艦，21日準備停泊馬尼拉港。（歐新社）

2025/06/22 05:30

國防次長要求調升至ＧＤＰ3.5％

〔編譯張沛元／綜合報導〕英國「金融時報」廿日報導，就在川普政府要求提高軍費後，日本取消原定下月初舉行的美日年度二加二會談。「日本經濟新聞」廿一日指出，華府以中國擴增軍力與北韓發展核武為由，要求亞太盟國比照歐洲盟國將軍費調升至佔國內生產毛額（GDP）的五％。

美日外交與國防部長齊聚一堂的年度二加二安全會談，原定七月一日在華府登場，美國國務卿魯比歐與國防部長赫格塞斯，將與日本外相岩屋毅以及防衛大臣中谷元會面。金融時報引述知情人士的話說，在美國國防部第三號人物、負責政策事務的次長柯伯吉（Elbridge Colby）要求日本將國防支出提高到佔GDP的三．五％、高於華府稍早要求的三％，引發東京當局的憤怒後，日方便取消這場年度會談。

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可能也跟日參議院七月選舉有關

一位資深日本官員向金融時報表示，取消七月一日的會談也與七月廿日即將舉行的日本參議院選舉有關。預料執政的自民黨將在參院選舉中遭到挫敗。

包括美國國務院、日本駐美大使館、日本防衛省與日本首相官邸，皆不願置評或未回應置評要求。一位不具名的美國官員說，日方數週前就決定「推遲」美日二加二；日本外務省一名不具名官員則表示，美日不曾討論過將日本軍費目標訂為GDP三．五％或五％，並暗示取消美日二加二與赫格塞斯忙於處理中東危機有關。

日經稱華府目標是要比照北約至５％

日經新聞廿一日報導，美國國防部發言人帕內爾在被該報求證金融時報的報導時說，美國的歐洲盟國現正在為美歐聯盟（軍費）設定全球標準，「特別是在亞洲，GDP的五％（應用於）國防」。帕內爾還說，有鑑於中國軍事擴張與北韓持續研發核武與飛彈，亞太盟友在增加國防支出趕上歐洲，實屬常識。

華府是在北約組織擬將成員國軍費提高至GDP五％後，要求亞洲盟國比照辦理。北約秘書長呂特數週前說，該組織成員國可能會在六月下旬的荷蘭海牙峰會上，同意將國防開支目標定為GDP五％，其中軍購三．五％，相關基建一．五％。北約十年前就訂定軍費支出佔GDP二％目標，迄今仍有數國未達標。

下週北約峰會 日韓同遭軍費壓力

日韓雖非北約成員國，但日本首相石破茂與南韓新總統李在明都會出席下週的北約峰會，預料屆時將在會中被施壓承諾增加軍費。

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