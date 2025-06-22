認為伊朗正在製造核武 川普直言要以收手很難

支持巴勒斯坦群眾21日於英國倫敦的羅素廣場示威，要求英國政府制裁以色列，不要加入對伊朗的戰爭。（歐新社）

2025/06/22 05:30

國家情報首長稱遭斷章取義

〔編譯林家宇／綜合報導〕以色列以阻止伊朗發展核子武器為由，十三日發動轟炸，引爆兩國交火至今。德黑蘭始終堅稱未進一步研製核武，美國國家情報首長加巴德也曾表示美方不認為伊朗正在製造核武，此說法廿日遭總統川普糾正，並坦言要阻止以國空襲伊朗「非常困難」。

加巴德三月在國會聽證會作證時，指美國情報機構不認為伊朗正在打造核彈頭。被問及對此論述看法，川普先是說「我的情報社群錯了」，得知是加巴德的說法後，川普仍表示「她錯了」。

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伊朗濃縮鈾儲量豐 前所未見

加巴德後來在社群媒體發文，強調自己的說法遭斷章取義，試圖製造分裂。她說明，美方握有的情報顯示，德黑蘭所處在的階段為，若當局決定完成最終階段工作，能夠於數週至數月內製造出核武，「川普總統已表明這不能發生，我也同意」。

加巴德作證時還提到，德黑蘭的濃縮鈾儲量之豐富，對一個沒有核武的國家來說前所未見。

「路透」引述消息人士說法，美情報單位判斷，伊朗最多會花三年時間製造一枚可射向指定目標的核彈頭。「科學暨國際安全研究所」（ISIS）創辦人阿爾布萊特估計伊朗得用上半年，才能製造出一個還無法實際運用的簡陋核子裝置，要達到能以飛彈載運射向目標的程度則得至少花費一至兩年。

白宮表示，川普設下兩週內決定是否對伊朗動武的期限，是基於存在進行談判的實質機會。不過，川普對外交協商處理以伊衝突的可能性並不樂觀，稱儘管自己或許會支持停火，但「要阻止以色列對伊朗的空襲可能非常困難」。

伊朗表明華盛頓若認真看待進一步協商機會，可先要求以色列停火。但川普認為，「此刻要達成這個要求非常困難」、「比起正落於下風的人，要某個正在取勝者停手會困難一些」。川普表示，美方有所準備、意願和能力，也正和伊朗交涉，但也不諱言以色列在戰事上進展良好，「當你審視狀況便知道非常難以阻止」。

防暗殺 傳哈米尼選出三繼任者

「紐約時報」指出，以色列情報機構「摩薩德」（Mossad）推測伊朗十五天內就能夠組裝出一枚核武。美方情報則與加巴德三月所提分析相同，德黑蘭得用上數個月至一年製造武器。但高階情報官員指出，要是以色列刺殺伊朗最高領袖哈米尼，或是美國攻擊位於福爾多的地下鈾濃縮設施，可能促使德黑蘭積極發展核能力。

在另一方面，根據「紐約時報」廿一日報導，由於以色列特工成功滲透伊朗，擔心遭到以色列或美國暗殺的伊朗最高領袖哈米尼已躲入一座掩體中，暫停電子通訊，只透過信任助手與指揮官聯絡。報導稱，八十六歲的哈米尼甚至已提名三名高階神職人員做為繼任者，並指示負責選出最高領袖的宗教機構「專家會議」，從這三人中迅速選出​​繼任者，而非如過去選舉一樣需要耗時數月，此舉也說明哈米尼理解他三十年的統治正面臨最危險的時刻。

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