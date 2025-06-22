憂以攔截飛彈耗盡 美增援加速

伊朗飛彈廿一日襲擊以色列南部城市阿什克隆，以軍發射飛彈攔截。（路透）

2025/06/22 05:30

以軍強調飛彈數量充足 準備打持久戰

〔編譯孫宇青／綜合報導〕隨著伊朗持續反擊，以色列的攔截飛彈庫存逐步耗盡，美國正加緊增援以色列，派更多能夠擊落彈道飛彈的驅逐艦前往地中海東部和紅海，同時補充以軍陸基「終端高空防禦系統」（THAAD，薩德）庫存，但以軍強調攔截飛彈數量充足。與此同時，以色列國防軍總參謀長薩米（Eyal Zamir）警告，必須做好打持久戰的準備。

「飛箭三型」 未來幾週就可能耗盡

「華爾街日報」指出，美軍現有四艘勃克級飛彈驅逐艦部署在地中海東部，包括廿日抵達的一艘，另有兩艘也已在紅海待命，這些驅逐艦都配備標準二型、三型和六型攔截飛彈，所處距離也都足以攔截伊朗向以色列發射的彈道飛彈和其他空中威脅，同時也補充以色列去年部署的薩德系統飛彈庫存，海基和陸基飛彈防禦系統的激增，凸顯以色列攔截飛彈能力可能日益衰退。一名美國官員直言，若衝突持續，以色列未來幾週就可能耗盡其「飛箭三型」（Arrow3）攔截飛彈。

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鐵穹多層次防禦 面臨優先擊落取捨

以色列使用多種不同的系統來建構「多層次」防禦體系，著名的「鐵穹」系統用於攔截短程火箭和無人機；「大衛投石索」（David’s Sling）用於攔截中程的飛彈、飛機和無人機；「飛箭三型」負責攔截大氣層外飛彈，可在威脅進入領空前搶先消滅，即使首發失手也可為其他系統爭取反應時間。專家指出，沒有飛箭三型，情況就很麻煩，「你只在飛彈飛行的末段進行攔截，擊落的時間會更短」，以色列未來幾天可能被迫做出艱難決定，必須取捨優先擊落哪些飛彈。

美轉移軍事資源 削弱下次熱戰儲備

不僅如此，美國方面也有隱憂，因為這些用來支援中東衝突的軍事資源，是以犧牲與中國爆發更大規模衝突時可用的物資為代價。一名美軍軍官直言，按照目前的作戰速度，標準三型飛彈的儲備將開始減少，從而削弱下一次熱戰的儲備。因此，美國也可能面臨中東衝突只能消耗多少攔截飛彈的決定。

伊朗撂話稱，如果美軍加入以軍攻擊行列，他們將襲擊波斯灣地區和其他地方的美軍基地。

以軍總參謀長薩米廿日強調，伊朗多年來一直在制定摧毀以色列的明確計畫，近幾個月更已到了「不歸路」，在以軍十三日發動攻擊前，伊朗已擁有兩千五百枚地對地飛彈，且生產速度很快，推估兩年內就會達到約八千枚，連同核武進展及其區域代理人民兵組織的威脅，「迫使我們發動先制攻擊」。

薩米表示，在籌劃多年後以軍才展開行動，迄今取得「非凡的成果」，消滅伊朗高階指揮部，摧毀其核計畫的各個環節，開闢一條通往德黑蘭的「空中走廊」，辨識並摧毀約一半的飛彈發射系統。他重申，以軍正在為一系列潛在發展做好準備，「我們已進入我國史上最複雜的戰役，必須做好長期作戰的準備」。

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