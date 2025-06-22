以伊戰火進第2週 外交談判無突破 川普直言：伊朗想與我們對話

以伊戰火進入第二週，圖為伊朗發射的飛彈在以色列特拉維夫上空被攔截。（路透）

2025/06/22 05:30

〔國際新聞中心／綜合報導〕以伊戰火進入第二週，歐洲國家和伊朗廿日在日內瓦舉行的四小時會談並未取得突破，伊朗外長阿拉奇表示，只要以色列繼續侵略，伊朗就無意和美國談判。以軍廿一日對伊朗全境展開大規模空襲，擊斃三名伊軍指揮官。以國外交部長薩爾表示，伊朗擁有核武的可能性已因以軍攻擊延後至少兩到三年。

法外長：軍事手段無法解決核問題

英法德與歐盟的外交代表敦促伊朗和美國恢復談判，法國外長巴霍強調，軍事手段無法徹底解決伊朗核問題。對此，阿拉奇回應，他願意進一步對話，但在以色列繼續攻擊下，德黑蘭無意與美國談判，只有當侵略者停止侵略，並承擔罪行責任時，伊朗才準備好再次考慮外交途徑。

請繼續往下閱讀...

對此，美國總統川普直言伊朗不想與歐洲對話，「他們想與我們對話。歐洲無法在這件事上提供幫助」。川普還說，他給伊朗兩週時間，「我認為是極限了」；若美國涉入以伊衝突，可能僅限於空襲，「最不想做的事就是出動地面部隊」。

以外長：沒消除核武威脅 不停手

以國外長薩爾接受德國「畫報」訪問表示，以軍的攻擊行動已讓伊朗擁有核武的可能性延後至少兩到三年，但以軍沒有消除核武威脅前不會停手。他還說，到目前為止，以國並沒有將伊朗的「政權更迭」列為戰爭目標。

以軍廿一日表示，戰機空襲炸死三名伊軍指揮官，包括革命衛隊負責境外行動的「聖城軍」指揮官伊札迪，他為巴勒斯坦「哈瑪斯」組織提供武器和資金，使其發動襲擊。此外，以軍二度襲擊伊朗中部的伊斯法罕核設施，宣稱重創兩個離心機生產基地。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法