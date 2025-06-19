中國2020介選文件被消失 美參院解密

美國聯邦調查局向國會指出，間接取得的情資顯示，中國曾偽造大量假駕照寄往美國，協助不具投票資格的中國留學生和移民郵寄投票，試圖影響美國2020年大選結果有利於當年民主黨候選人拜登。（路透檔案照）

2025/06/19 05:30

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國聯邦調查局（FBI）十六日向國會提交一份報告文件，指出根據一名間接取得情資的消息來源，中國曾偽造大量假駕照寄往美國，協助不具投票資格的中國留學生和移民郵寄投票，試圖影響美國二○二○年大選結果，有利於當年民主黨候選人拜登。這份文件在前政府任內被下令撤回，此事受到美國聯邦參議院司法委員會關注，要求解密文件，並已經展開調查。

文件在拜登政府任內被下令撤回

FBI局長帕特爾是在司法委員會主席葛拉斯里五月底提出要求後，解密這份文件，十六日提交給委員會。文件指出，二○二○年八月底，中國政府製造大量偽造的美國駕照，秘密送到美國，「這些偽造駕照可讓數以萬計認同中共的中國學生和移民，投票支持美國總統候選人喬（拜登）」。文件還說，「中國從數百萬個TikTok帳號收集了美國用戶個資，包括姓名、身分證號和地址等，這些個資讓中國政府得以利用真實美國人的身分，製造假駕照」。這些假駕照使用真實的身分證號、真實的美國公民地址，難以被識破，「中國打算利用這些假駕照灌入數萬張郵寄選票」。但是文件並未明確指出，是否確實有人用這些假證件投了票。

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FBI在文件中寫道，這些消息來自「一名有間接管道的合作消息來源」，該來源的消息又來自另一名宣稱「從未指明中國政府官員取得資訊」的消息人士，相關訊息均尚未被證實。福斯新聞報導，這份文件當中有一段「警告」，指該文件「是訊息報告，而非最終定案的評估情報」，要求收到文件的單位，不要未與FBI協調就根據報告採取行動。

大選前 美查獲近兩萬張偽造駕照

此外，文件註記也顯示出，FBI對這消息有些疑問，其中一處寫著，設立TikTok帳號時，並未要求填寫地址，「不清楚中國如何從註冊申請資料取得美國地址資訊」。文件還記有該文件在同年九月廿五日被撤回，時間點就在時任FBI局長瑞伊在國會作證表示，FBI並未發現在當年大選前有經協調的選舉舞弊。

葛拉斯里的發言人指出，議員要求FBI提供更多資訊查證此事，並且調查當年誰下令、為何撤回該文件，與「摧毀所有報告複本並且將原始報告從所有電腦系統中刪除」有關的資料。

當年在FBI製作這份文件前一個月，美國海關與邊境保護局（CBP）才在芝加哥歐海爾國際機場，查獲將近兩萬張偽造駕照；此外，從二○二○年一月到六月底，該局在同一機場查獲到的偽造文件共一五一三批，當中總計有一萬九千多張大多數從中國和香港寄出的假美國駕照。不過目前還不清楚這些假證件是否和FBI該文件指稱的計畫有關。

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