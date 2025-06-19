伊斯蘭政權恐垮台 海外伊朗人亦喜亦憂

以色列和伊朗的衝突持續，巴基斯坦的什葉派穆斯林婦女17日在首都伊斯蘭城示威，抗議以色列侵略。（法新社）

2025/06/19 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕華爾街日報十七日報導，目睹祖國慘遭以色列轟炸，許多流亡海外的伊朗人亦喜亦憂，喜的是德黑蘭的伊斯蘭政權可能就此分崩離析，憂的是仍在伊朗的親屬安危，以及伊朗稍後恐爆發大規模鎮壓或內戰。

德國有全歐洲最大的伊朗人社區，人數多達卅萬。這群旅德伊朗人對以色列的攻擊行動看法分歧，暴露出僑民對伊朗未來的希望與擔憂上的差異。例如，一名六年前來到柏林的年輕女性說，以色列攻擊讓她對伊斯蘭政權可能垮台滿懷期待；但在德國念建築的廿九歲研究生穆哈瑪迪認為，自己雖然不挺伊斯蘭政權，但也幾乎不對以國入侵會帶來好事抱持希望。

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儘管許多旅德伊朗人希望伊斯蘭政權最終垮台，但也有人擔心會有愈來愈多平民死傷，伊斯蘭政權若挺了下來，可能會大肆鎮壓，但若就此崩解，也恐將引爆內戰。這種喜憂交織的情緒，與二○二二年在伊朗海內外引發大規模抗議、重點相對單純的「頭巾之亂」，大異其趣。

父親是伊朗人的哥本哈根大學法學教授阿夫薩認為，伊朗人無法像三年前如此同仇敵愾，原因在於目前基本上有三大群體，分別是支持伊斯蘭政權的少數人、反對伊斯蘭政權的人，及基於共同敵人而自認與以色列同一陣線的人。其中第三種立場在邏輯上最令人信服，這點從流亡海外的伊朗人歡慶伊朗高官死於以色列空襲，可見一斑。但也有人擔心，仍滯留伊朗的家人會被捲入愈演愈烈的戰火之中，時而驚恐，時而悲傷，甚至壓力過大暴飲暴食。

雙親皆為伊朗人的漢堡市議員伊爾卡尼普爾說，對流亡海外的伊朗人來說，相互矛盾的喜憂之情確實會共存，甚至不斷在擔憂、恐懼、憤怒、希望等情緒間循環。

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