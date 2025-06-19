為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    先發制人 以國重繪中東權力動態

    美國太空科技公司「馬薩爾科技」17日發佈的衛星影像顯示，伊朗西南部迪士福空軍基地的一架KC-707空中加油機，遭以色列空襲摧毀。（法新社）

    美國太空科技公司「馬薩爾科技」17日發佈的衛星影像顯示，伊朗西南部迪士福空軍基地的一架KC-707空中加油機，遭以色列空襲摧毀。（法新社）

    2025/06/19 05:30

    〔編譯張沛元／綜合報導〕「紐約時報」十八日分析指出，以色列近來對伊朗的大規模持續攻擊，凸顯以國軍事理論的重大轉變，進而重繪中東權力動態，瓦解伊朗的區域聯盟，以及讓以國躍居區域主導軍力，而其關鍵正是引爆近來中東戰火的二○二三年十月七日巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」襲擊以色列。

    不滿哈瑪斯「暗算」 以不再坐以待斃

    以色列多年來在與伊朗及其小弟哈瑪斯與黎巴嫩武裝組織「真主黨」的衝突上有所克制，包括任由哈瑪斯控制加薩走廊，及與進駐靠近黎南的真主黨保持恐怖平靜；以國雖也計畫大規模攻擊伊朗，但僅限於小規模的秘密行動─直到二○二三年十月七日哈瑪斯襲擊以色列。

    在遭遇哈瑪斯經數年時間籌備十月七日的襲擊後，以色列便改變策略，先是對哈瑪斯發動近來最具破壞性的軍事行動，然後幾乎團滅掉真主黨領導層與摧毀鄰近以北的黎南大片地區，而今又下重手對伊朗發動其多年來光說不練的大規模攻擊。這些具有重大影響的改變，說明以色列在心理與戰略展望上的劇變。

    批以人士將十月七日攻擊視為以國封鎖加薩、佔領約旦河西岸及未能外交解決以巴衝突的必然結果；但許多以色列人卻得出相反結論，認為十月七日襲擊源自以國未能果斷與先發制人。以色列前軍事情報局局長亞德林（Amos Yadlin）就說，以色列在十月七日以前的廿年任由境外威脅茁壯發展，自認能靠情報預警攻擊，但「十月七日之痛徹底改變此等心態，讓我們願意甘冒過去不願的風險，…不再坐以待斃與被暗算」。

    亞德林認為，這種做法與以色列建國初期的戰略觀點相呼應。最明顯的例子是一九六七年六月的以埃六日戰爭，當時埃及向以色列邊境調動大軍後，以色列先發制人襲擊埃及。亞德林說，「我們沒有坐等突襲」，「我們現在正恢復此一原則」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播