先發制人 以國重繪中東權力動態

美國太空科技公司「馬薩爾科技」17日發佈的衛星影像顯示，伊朗西南部迪士福空軍基地的一架KC-707空中加油機，遭以色列空襲摧毀。（法新社）

2025/06/19 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕「紐約時報」十八日分析指出，以色列近來對伊朗的大規模持續攻擊，凸顯以國軍事理論的重大轉變，進而重繪中東權力動態，瓦解伊朗的區域聯盟，以及讓以國躍居區域主導軍力，而其關鍵正是引爆近來中東戰火的二○二三年十月七日巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」襲擊以色列。

不滿哈瑪斯「暗算」 以不再坐以待斃

以色列多年來在與伊朗及其小弟哈瑪斯與黎巴嫩武裝組織「真主黨」的衝突上有所克制，包括任由哈瑪斯控制加薩走廊，及與進駐靠近黎南的真主黨保持恐怖平靜；以國雖也計畫大規模攻擊伊朗，但僅限於小規模的秘密行動─直到二○二三年十月七日哈瑪斯襲擊以色列。

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在遭遇哈瑪斯經數年時間籌備十月七日的襲擊後，以色列便改變策略，先是對哈瑪斯發動近來最具破壞性的軍事行動，然後幾乎團滅掉真主黨領導層與摧毀鄰近以北的黎南大片地區，而今又下重手對伊朗發動其多年來光說不練的大規模攻擊。這些具有重大影響的改變，說明以色列在心理與戰略展望上的劇變。

批以人士將十月七日攻擊視為以國封鎖加薩、佔領約旦河西岸及未能外交解決以巴衝突的必然結果；但許多以色列人卻得出相反結論，認為十月七日襲擊源自以國未能果斷與先發制人。以色列前軍事情報局局長亞德林（Amos Yadlin）就說，以色列在十月七日以前的廿年任由境外威脅茁壯發展，自認能靠情報預警攻擊，但「十月七日之痛徹底改變此等心態，讓我們願意甘冒過去不願的風險，…不再坐以待斃與被暗算」。

亞德林認為，這種做法與以色列建國初期的戰略觀點相呼應。最明顯的例子是一九六七年六月的以埃六日戰爭，當時埃及向以色列邊境調動大軍後，以色列先發制人襲擊埃及。亞德林說，「我們沒有坐等突襲」，「我們現在正恢復此一原則」。

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