伊朗重啟核武情資 美以不同調

重達3萬磅（約1.36萬公斤）的GBU-57巨型鑽地彈，是能夠摧毀伊朗核設施的唯 一武器，一旦美國總統川普選擇在軍事上支持以色列，它可能成為武器選項。（法新社檔案照）

2025/06/19 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕「華爾街日報」報導，以色列在對伊朗發動攻擊前，向美國遞交自認「驚人」的新情報，指控德黑蘭重啟與核武相關研究，包括設計多點起爆系統等關鍵技術。然而，美國情報官員認為，這些證據不足以證明伊朗已決定製造核武，凸顯美以兩國在伊朗核威脅上的根本分歧。

過去一個月內，以色列向美方通報多項與核武製造有關的研究，包括可同步引爆多個炸點的多點起爆系統、中子產生技術、塑性炸藥及鈾材料整合等實驗。以方認為，這些活動顯示伊朗正積極推進核武研發。

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美國高層情報官員評估，這些情報僅顯示伊朗延續早年核武研究，並未證實其已啟動實際核武製造。美方共識認為，雖然伊朗可能僅需一至兩週即可生產足夠製造核彈的濃縮鈾，但尚未做出跨越門檻的政治決定。

美國國家情報首長加巴德今年三月在國會證詞中表示，情報界尚無跡象顯示伊朗已決定打造核彈。然而，美國總統川普十七日認為伊朗已非常接近擁核，白宮高層也稱伊朗已具備組裝核彈的所有零件，只差最後一步。

以色列總理納坦雅胡更進一步宣稱，伊朗正秘密研發核武，數月內甚至一年內就可能完成測試裝置，並警告伊朗可能將核武提供給葉門「青年運動」盟友。對此，美國多名官員表示，並無相關情報支持納坦雅胡說法，對其言論感到意外。

核武專家指出，以色列提供的情報雖與核武技術有關，但目前這些活動更像是科學研究，而非緊急加速造彈，但伊朗確實希望保留擁核武選項。

美國情報部門內部評估，以色列攻擊已將伊朗核發展延後約五至六個月。美國中央司令部司令庫里拉日前在參議院表示，伊朗已逼近九十％武器級濃縮鈾門檻，若決定組裝核彈，最快一週內可取得首批約廿五公斤濃縮鈾，三週內可累積足夠製造十枚核武的材料。

華爾街日報指出，美國情報界去年向國會報告提及伊朗已進行可加速製造核裝置的活動，但未重申過去「伊朗目前未從事可驗證核武裝置所需關鍵工作」的評語，顯示立場可能出現微妙變化。

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