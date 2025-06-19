不可預測 BBC分析川普對伊3選項

以色列和伊朗的衝突加劇，美國海軍航空母艦「尼米茲號」打擊群已開往中東，與在該地區執勤的另一艘航艦「卡爾文森號」會師。圖為卡爾文森號的MH-60S海鷹直升機。（美聯社檔案照）

2025/06/19 05:30

〔編譯林家宇／綜合報導〕以色列十三日對伊朗發動「崛起之獅」行動至今，美國總統川普再次展現「戰略模糊」方針，同時釋放威嚇與和緩訊息。英國廣播公司（BBC）分析，川普目前面臨迫於以色列的壓力而升級行動、堅持一貫立場以談判解決危機，以及屈服於國內支持者反對介入外國衝突的聲浪而要求快速結束戰爭三種選項。

升級行動或談判 或不介入

川普支持者常將他的不可預測性以「狂人理論」概稱，該理論主因前總統尼克森在冷戰時期的某些外交策略為人所知，旨在對緊張局勢刻意採取不確定或不可預測之行為和態度，迫使對手服從。川普的伊朗政策中，唯一可確定的是避免德黑蘭擁有核武。

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當涉及伊朗問題時，部分川普顧問和支持者力挺「極限施壓」型的狂人理論，主張美方的威脅終將取得成果。以色列總理納坦雅胡也持續施壓川普採取軍事行動，相信美軍獨有的精準導引炸彈「碉堡剋星」能夠摧毀伊朗位於福爾多的地下鈾濃縮設施。

鑑於局勢升級可能帶來不可預測的風險，美國國家安全會議（NSC）部分顧問或將採取較為謹慎的態度，避免川普短期內做出任何加劇以色列對伊攻擊的決定。迄今，川普堅稱沒有參與對伊朗的攻擊，也反對以方直接鎖定伊朗最高領袖哈米尼下手，傾向於透過美伊協議解決危機。

ＭＡＧＡ支持者出現分歧

在美國國內，多數共和黨議員仍堅定支持以色列。共和黨參議員葛蘭姆支持川普對德黑蘭採取強硬作法，呼籲他「全力支持以色列，並摧毀伊朗的核子計畫」。

然而，「讓美國再次偉大」（MAGA）運動支持者正就伊朗問題出現日益擴大的裂痕，湧現拒絕美國對以色列堅定不移支持傳統的關鍵聲量，主因是川普曾承諾讓美國不捲入對外衝突。例如，親川普知名媒體人卡森表示，美國應拋下以色列，介入以伊衝突形同「對數百萬投票期盼政府以美國為優先的選民比中指」。

德黑蘭已警告，若美國出手協助以色列，將攻擊區域內的美軍基地。任何美國人傷亡的風險，都可能加大MAGA孤立主義者的論述力道，進而施壓川普收手，並敦促納坦雅胡迅速終結衝突。

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