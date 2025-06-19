以伊衝突第6天 美以討論擴大行動

以軍18日證實1架Hermes武裝無人機，在伊朗中部城市伊斯法罕執行任務時遭擊落。這是以色列13日向伊朗發動攻擊以來，首次承認戰損。（法新社）

2025/06/19 05:30

伊嗆美必遭「無可挽回損失」

〔編譯陳成良／綜合報導〕以色列與伊朗空襲交火十八日進入第六天，面對美國總統川普要求德黑蘭「無條件投降」，伊朗最高領袖哈米尼拒絕接受川普威脅，發表演說宣稱伊朗民族絕不會投降，並警告若美國軍事干預，必將遭受「無可挽回的損失」。稍早，他罕見在社群平台Ｘ發文，宣示「戰鬥開始了」。以軍十八日則加強對伊朗首都的轟炸，出動逾五十架戰機轟炸德黑蘭周遭軍事目標。

伊朗國家電視台播出哈米尼的錄影演說，這是他自以色列襲擊以來的第二次公開露面。哈米尼痛斥川普的威脅荒謬，並說「了解伊朗、伊朗人民和伊朗歷史的明智之士，絕不會用威脅的語言對這個國家說話，因為伊朗民族不會投降。美國人應該知道，美國的任何軍事干預都無疑會給他們帶來無可挽回的損失」。

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伊朗官媒PO核彈17秒影片

與此同時，官方伊朗通訊社阿拉伯文版Ｘ平台帳號中，出現一段用手撫摸核彈的十七秒影片，並以文字標示「或許」。

川普施壓 要求「無條件投降」

美國總統川普十七日在「真實社群」發文：「我們知道所謂的『最高領袖』藏在哪裡，目前不會殺他……但他很容易成為目標，我們的耐心快要耗盡。」隨後貼出「無條件投降！」明確向伊朗施壓。副總統范斯也警告，若伊朗持續發展核計畫，「總統可能決定採取進一步行動終結鈾濃縮」。

伊警告全面戰爭 續產濃縮鈾

然而，伊朗立場並無動搖跡象。伊朗外交部發言人巴蓋伊十八日公開警告，任何美國軍事介入都將是一場全面戰爭，重申伊朗核活動僅為和平用途。駐日內瓦大使巴赫雷尼也強調，伊朗將持續生產濃縮鈾，科學家不會因以色列攻擊而停步。十八日清晨至午後，以色列再度空襲德黑蘭及周邊軍事與核子目標，擊中飛彈組裝設施與離心機工廠。聯合國國際原子能總署（IAEA）證實，以軍命中納坦茲地下濃縮鈾設施，該地為伊朗最關鍵核研據點之一。

設於華府的伊朗「人權行動者」組織指出，伊朗境內已有五八五人死亡、一千三百多人受傷，其中二三九人為平民、一二六人屬安全部隊。德黑蘭市區加油站大排長龍、商家歇業、部分地鐵與清真寺開放為臨時避難所，但多數地點缺乏防空設施。

伊朗十八日凌晨開始向以色列發射約兩波飛彈共約卅枚，同時也發動兩波無人機攻擊，但所有無人機及大多數飛彈都遭攔截，未傳出重大傷亡。迄今伊朗發射約四百枚飛彈，造成以色列至少廿四死、數百人傷。

美助攔截飛向以色列的飛彈

目前，美軍正調派更多戰機進駐中東，並延長既有部隊部署。白宮證實川普已與以色列總理納坦雅胡通話，討論擴大行動可能性。五角大廈官員則表示，美方雖暫未主動參戰，但已協助攔截飛向以色列的飛彈，並密切監控伊朗飛彈發射架動態。

德國總理梅爾茲在加拿大七大工業國集團（G7）峰會上公開力挺以色列，稱「這是以色列替我們大家在做骯髒的事」，並表示「伊朗的神權政權已被削弱，恐難恢復舊日力量」。他指出，伊朗革命衛隊高層與軍事指揮體系已遭毀損，可能導致決策混亂。

以色列和伊朗的衝突加劇，美國海軍航空母艦「尼米茲號」打擊群已開往中東，與在該地區執勤的另一艘航艦「卡爾文森號」會師。圖為卡爾文森號的MH-60S海鷹直升機。（美聯社檔案照）

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