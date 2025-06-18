美伊本週關鍵會議 決定伊朗命運

能夠摧毀伊朗位於福爾多地底核設施的美軍獨門精準導引炸彈「碉堡剋星」，將是談判桌上的關鍵籌碼。（取自美國國防部網站）

2025/06/18 05:30

〔編譯林家宇／綜合報導〕美國網路媒體「Axios」十七日引述知情人士報導，白宮正在商討由中東特使魏科夫與伊朗外交部長阿拉奇在本週會晤，協商涉及核協議與以伊停火的外交倡議，會議成效預料將成為總統川普定奪伊朗命運的關鍵考量。

「碉堡剋星」可毀核設施 美關鍵籌碼

據報導，川普至今仍拒絕直接參與以色列對伊朗的一系列攻擊行動，但也表明絕不能讓德黑蘭取得核武，認定能夠摧毀伊朗位於福爾多地底核設施的美軍獨門精準導引炸彈「碉堡剋星」，將是談判桌上的關鍵籌碼。因此，會議勢必對美國是否加入衝突，一舉消除德黑蘭核計畫產生決定性作用。

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「紐約時報」分析，若川普決定動武，意味著美國將直接參與一場川普本欲避免的中東新衝突之中。伊朗官員警告，美國參戰將嚴重損害達成核協議的任何殘存機會。阿拉奇對美伊協商表達開放立場，強調只要華府制約以色列，或許會為重返外交管道鋪平道路。

然而，若外交手段破滅，或是德黑蘭仍不願完全放棄進行鈾濃縮，川普仍可下令摧毀福爾多或其他核設施。重達三萬磅的「巨型鑽地炸彈」（GBU-57），只有美軍的 B-2等轟炸機才有能力運送、投放，以色列雖取得伊朗制空權，但缺乏同等性能的載具和武器。若川普決定不讓情勢進一步加劇，意味著以色列摧毀伊朗核能力的主要目標將無法達成。

美軍過去兩年演練得出的結論為，僅靠一枚炸彈無法達成目標，任何對福爾多的打擊，將需要數架B-2接連投彈。追蹤伊朗核計畫多年的美國情報官員指出，伊朗科學家和核專家確實努力要縮短核彈製造時間，但並未出現重大突破。不過，若福爾多的核設施在此次衝突中倖存，德黑蘭將保有製造核武所需的關鍵設備。

國際原子能總署（IAEA）署長葛羅西指出，除了直接轟炸，替代手段還有切斷福爾多的電力供應，這將損壞或摧毀以超音速旋轉、用於鈾濃縮的離心機。以色列十三日對伊朗發動的攻擊中，就切斷另一座位於納坦茲的大型鈾濃縮中心電力。

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