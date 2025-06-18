G7籲以伊緩和衝突 川普早退 表態支持

美國總統川普16日提前離開在加拿大舉行的G7峰會，但表態支持峰會呼籲以色列和伊朗緩和緊張情勢的聯合聲明。圖為法國總統馬克宏（由左至右）、加拿大總理卡尼、美國總統川普、英國首相施凱爾。（歐新社）

2025/06/18 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕七大工業國集團（G7）峰會正值中東烽火升溫之際，美國總統川普卻在會中拋出「應讓俄羅斯與中國加入G7」的震撼言論，並提前於十六日離開加拿大返回華府，為峰會原本希望展現團結因應危機的努力投下陰影。不過，原本態度保留的川普，最後仍表態支持峰會呼籲以色列和伊朗緩和衝突的聯合聲明。

據「路透」報導，法國總統馬克宏表示，川普提前返國，是為了推動以色列與伊朗停火，但川普在社群平台「真實社群」上予以駁斥：「錯！他根本不知道我為何要回華府，但這絕對跟停火無關。事情比那大得多。」他更批評馬克宏「愛出風頭」，「總是說錯話」。

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拋「俄中應加入G7」震撼彈

川普還在峰會上公開主張，二○一四年因俄羅斯併吞克里米亞而將莫斯科逐出原本的八大工業國集團（G8），是「一大錯誤」，認為若俄國仍在組織內，烏克蘭戰爭「或許根本不會發生」。他聲稱，俄羅斯總統普廷「因被排擠而受辱」，不再願意與西方對話，「只有我能讓他開口」。當被問及是否也應納入中國時，川普則語帶保留地說：「這主意不錯。」

不過，對於G7有關中東危機的聯合聲明，川普轉變態度同意支持。該聲明呼籲「伊朗危機的化解應促成中東地區更廣泛的敵對行動降溫，包括在加薩走廊實現停火」，也強調以色列「有權自衛」，以及「保護平民的重要性」，而伊朗「絕對不能擁有核武」。

與此同時，英國、法國和德國等歐洲主要國家仍試圖從外交層面介入危機，三國外交部長十六日聯名致電伊朗外長阿拉奇，呼籲伊朗重返與美國的核協議談判，避免情勢進一步升高。不過，據法國外交人士透露，阿拉奇回應冷淡，表示德黑蘭目前的當務之急是「有效反制以色列的侵略」，並未展現願意重啟對話的跡象。

熟悉白宮決策的美國官員則表示，對歐洲的斡旋「不抱太大期望」，直言「最後能主導結束戰爭的，只會是美國，與以色列合作的美國。」

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