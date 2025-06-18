伊朗瀕危 中俄「中東支柱」難保

以色列16日空襲伊朗國營「伊朗伊斯蘭共和國廣播電視台」（IRIB）位於首都德黑蘭的辦公大樓，新聞播報員艾瑪米（Sahar Emami）當時正猛烈抨擊以色列，畫面顯示大樓發生爆炸後，疑似因攝影棚天花板崩落，不斷有碎屑飄下，艾瑪米被迫倉皇撤離。（法新社）

2025/06/18 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕英國「每日電訊報」十六日指出，伊朗高階官員、國防系統、軍事目標和核武設施，在以色列十三日以來的連續轟炸中損失慘重，可能已危及德黑蘭政權穩定。隨著伊朗實力日益脆弱，中國和俄羅斯恐將失去一個在中東和全球抗衡「美國霸權」的支柱，且也連帶面臨能源、軍武等其他層面的利益缺損。因此，兩國近來都公開表示支持伊朗、譴責以色列的攻擊，中國更直批川普「火上添油」。

該報指出，中俄與伊朗都鄙視西方價值觀和體系，同時也相互學習、分享壓迫本國人民的技術，但隨著緊張局勢升級，兩國與伊朗的夥伴關係逐漸成為負擔。最令中俄擔心的是，伊朗會以局勢緊張為由退出「禁止核子擴散條約」（NPT），從而積極研發核武，這是中俄都不樂見的情況，因為這意味伊朗將更難以控制，對中俄的依賴將大大減少。

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對俄國而言，在敘利亞獨裁總統阿塞德去年十二月垮台後，要是伊朗政權跟著陷落，等於短期內失去兩個助其重奪中東控制權的樑柱。卡內基國際和平基金會專門研究俄國和伊朗問題的核子政策專家格拉耶夫斯基補充道，伊朗無人機目前是俄國攻打烏克蘭的重要武器，但俄國並不擔心在這方面受到德黑蘭政權更迭影響，因為俄國境內的無人機工廠已能在沒有伊朗支持下每月獨立生產兩千七百架。

依賴伊朗石油 中國恐斷炊

中國每日從伊朗進口多達兩百萬桶石油，佔其能源需求的很大一部分。如果衝突升級，伊朗攻擊美國在沙烏地阿拉伯和阿拉伯聯合大公國的軍事資產，中國的能源供應將進一步中斷。以色列國家安全智庫「國家安全研究所」（INSS）中國和中東問題專家陶文亞直言，這對飽受經濟衰退和美中貿易戰衝擊的中國，無疑是一項能源安全風險。

此外，如果伊朗長期遭受國際制裁，就會淪為一個糟糕的貿易夥伴，這意味中國對伊朗的基礎建設投資收益將會失色。無獨有偶，俄國也會失去一個國防物資買家，因為待局勢底定後，俄伊的武器貿易會增加，但德黑蘭可能沒有足夠的資金來支付相關費用，最後只能「以物易物」。

為防伊朗倒台，伊朗盟友動作頻頻。俄國呼籲聯合國核子監督機構召開緊急會議，討論伊朗核設施遇襲的影響；俄國總統普廷與以色列總理納坦雅胡、伊朗總統裴澤斯基安及美國總統川普都通過電話，甚至主動提議擔任以伊調解人。中國國家主席習近平曾說「必須阻止以色列」，其外交部長王毅近期也與以伊外長交談。中國外交部發言人郭嘉昆更批評，中東局勢驟然升溫，川普卻仍「拱火澆油、威脅施壓」，只會激化矛盾、擴大衝突。

陶文亞直言，北京方面正咬緊牙關，以防伊朗步入阿富汗、敘利亞等國政權更迭的後塵，並期望能與「存活下來的統治者打好關係」。

以色列和伊朗17日持續相互攻擊，以方警告伊朗最高領袖哈米尼可能落入與伊拉克前總統海珊「類似」的倒台遭處決下場。伊朗革命衛隊則聲稱，擊中以色列情報機構「摩薩德」在特拉維夫的「恐怖行動策劃中心」。圖為伊朗中部科蘭巴的軍人眷屬在喪禮上哀痛逾恆。。（歐新社）

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