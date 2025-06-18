美雙航艦中東會師 逾30加油機駐歐

隨著以色列與伊朗衝突急劇升溫，美軍正向中東及歐洲增派軍力，包括KC-135與KC-46等超過30架空中加油機。（路透檔案照）

2025/06/18 05:30

以伊衝突可能失控 華府預做準備

〔編譯陳成良／綜合報導〕隨著以色列與伊朗衝突急劇升溫，美軍正大規模調動其全球戰略資產，向中東及歐洲增派軍力，為美國總統川普提供更多軍事選項，凸顯華府正為局勢可能失控預做準備。美國國防部長赫格塞斯十六日已證實向中東部署「額外軍事能力」，強調此舉旨在加強區域防禦態勢。

根據「路透」率先披露及多家媒體追蹤，美軍十五至十六日從本土向歐洲派遣了超過卅架空中加油機，包括KC-135與KC-46兩型主力加油機。這些重要的戰略後勤資產，已分別降落在德國蘭斯坦、西班牙莫隆等空軍基地。軍事分析家指出，如此大規模的加油機突然東移並非常規作業，是美軍為支援遠程作戰、因應局勢快速升級而進行戰略準備的明確信號。

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海上方面，美國海軍「尼米茲號」航空母艦打擊群已取消原定訪問越南峴港的計畫，急速轉往中東。越南官員證實，美方以「緊急作戰需要」為由取消了訪問活動。據船舶追蹤顯示，這艘滿載約五千名官兵和六十多架戰機的航艦十六日已穿越麻六甲海峽，將與已在阿拉伯海的「卡爾文森號」航艦打擊群會合，形成雙航艦威懾態勢。

美在中東已部署近四萬兵力

目前美軍在中東地區已部署近四萬兵力，並擁有龐大的海空支援武力。除了雙航母打擊群，另有三艘驅逐艦在地中海執勤，其中「哈德納號」已移防至更靠近以色列的東地中海。五角大廈上月更將可攜帶大型鑽地彈的B-52戰略轟炸機部署至印太地區基地，專家認為此舉可用於攻擊伊朗深埋地下的核設施。

儘管白宮反覆強調美軍維持「防禦態勢」，並否認直接參與以色列攻擊行動，但一名熟悉內情的美國官員透露，美方已告知區域盟國，若伊朗攻擊任何美軍設施，美軍將立即從防禦轉為攻勢作戰。前美國中央司令部司令、退役陸戰隊上將麥肯錫分析，以色列可能正尋求推翻伊朗政權，戰事短期內不會結束，美軍動態將是影響局勢的關鍵。

川普總統的強硬姿態與軍事調動，也引發國會的關切。民主黨參議員凱恩等人擔憂川普可能繞過國會單方面決定參戰，違反「戰爭權力決議案」。川普十六日在社群媒體警告「所有人立即撤離德黑蘭」，更引發外界揣測，但白宮發言人隨即澄清，關於美國正攻擊伊朗的傳言「並非事實」。

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