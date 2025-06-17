川普鎖定民主黨執政大城市 打造史上最大驅逐移民計畫

美國總統川普下令聯邦移民官員鎖定民主黨執政的大城市，擴大驅逐無證移民。圖為抗議者在洛杉磯切克斯希爾頓酒店前焚燒美國國旗。（路透）

2025/06/17 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統川普十五日再出重手，下令聯邦移民官員鎖定民主黨執政的大城市，擴大驅逐無證移民。此舉不僅與他此前安撫缺工產業的態度形成矛盾，更在洛杉磯等地、早已因嚴苛移民執法引爆大規模示威之際火上加油。川普更揚言要打造「史上最大規模的驅逐移民計畫」。

川普在自家社群平台「真實社群」發文，不僅痛批民主黨政客阻撓執法，更將矛頭指向民主黨的價值觀，以此做為加強掃蕩「犯罪猖獗的內陸城市」的理由。他直接點名洛杉磯、芝加哥及紐約等大城市，要求美國移民暨海關執法局（ICE）「竭盡所能」在這些「數百萬非法移民居住」的地區，加強拘捕與驅逐行動。此前，白宮已透露，ICE的日均逮捕目標將從約六五○人大幅提升至三千人。

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弔詭的是，就在鎖定大城市的同時，川普政府卻因擔憂衝擊特定產業，悄悄指示ICE暫緩在農場、餐廳及飯店的逮捕行動。川普本人也坦承，農業、觀光等產業反映，其強硬政策已導致優秀員工流失，承諾將有所調整。這種看似矛盾的政策走向，引發外界議論。

川普政府的強硬驅逐行動，已在全美各地點燃怒火，十四日爆發「無王日」（No Kings Day）示威，抗議川普的移民政策與威權作風。川普已下令調派數千名國民兵及陸戰隊進駐洛杉磯，加州州長紐松為此控告川普政府濫權。洛杉磯市長巴斯指出，ICE的突襲行動已讓這座拉丁裔人口眾多的城市陷入恐慌，許多人認為執法行動「不分青紅皂白」，因此「害怕離開家門」。

「彭博」指出，川普的大規模驅逐移民承諾，對美國勞動力市場造成衝擊。資料顯示，美國五月份勞動力出現萎縮，部分原因即為外籍勞工數量銳減。如何在強硬移民政策與維持產業勞動力之間取得平衡，已成為川普政府的一大難題。川普在前往加拿大出席七大工業國集團（G7）峰會途中下達擴大驅逐指令，更讓外界對其政策的穩定性打上問號。

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