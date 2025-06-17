為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    川普鎖定民主黨執政大城市 打造史上最大驅逐移民計畫

    美國總統川普下令聯邦移民官員鎖定民主黨執政的大城市，擴大驅逐無證移民。圖為抗議者在洛杉磯切克斯希爾頓酒店前焚燒美國國旗。（路透）

    美國總統川普下令聯邦移民官員鎖定民主黨執政的大城市，擴大驅逐無證移民。圖為抗議者在洛杉磯切克斯希爾頓酒店前焚燒美國國旗。（路透）

    2025/06/17 05:30

    〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統川普十五日再出重手，下令聯邦移民官員鎖定民主黨執政的大城市，擴大驅逐無證移民。此舉不僅與他此前安撫缺工產業的態度形成矛盾，更在洛杉磯等地、早已因嚴苛移民執法引爆大規模示威之際火上加油。川普更揚言要打造「史上最大規模的驅逐移民計畫」。

    川普在自家社群平台「真實社群」發文，不僅痛批民主黨政客阻撓執法，更將矛頭指向民主黨的價值觀，以此做為加強掃蕩「犯罪猖獗的內陸城市」的理由。他直接點名洛杉磯、芝加哥及紐約等大城市，要求美國移民暨海關執法局（ICE）「竭盡所能」在這些「數百萬非法移民居住」的地區，加強拘捕與驅逐行動。此前，白宮已透露，ICE的日均逮捕目標將從約六五○人大幅提升至三千人。

    弔詭的是，就在鎖定大城市的同時，川普政府卻因擔憂衝擊特定產業，悄悄指示ICE暫緩在農場、餐廳及飯店的逮捕行動。川普本人也坦承，農業、觀光等產業反映，其強硬政策已導致優秀員工流失，承諾將有所調整。這種看似矛盾的政策走向，引發外界議論。

    川普政府的強硬驅逐行動，已在全美各地點燃怒火，十四日爆發「無王日」（No Kings Day）示威，抗議川普的移民政策與威權作風。川普已下令調派數千名國民兵及陸戰隊進駐洛杉磯，加州州長紐松為此控告川普政府濫權。洛杉磯市長巴斯指出，ICE的突襲行動已讓這座拉丁裔人口眾多的城市陷入恐慌，許多人認為執法行動「不分青紅皂白」，因此「害怕離開家門」。

    「彭博」指出，川普的大規模驅逐移民承諾，對美國勞動力市場造成衝擊。資料顯示，美國五月份勞動力出現萎縮，部分原因即為外籍勞工數量銳減。如何在強硬移民政策與維持產業勞動力之間取得平衡，已成為川普政府的一大難題。川普在前往加拿大出席七大工業國集團（G7）峰會途中下達擴大驅逐指令，更讓外界對其政策的穩定性打上問號。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播