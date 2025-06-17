抗中灰帶威脅 日菲美海防首次在日聯演

（取自PCG臉書）

2025/06/17 05:30

〔駐日特派員林翠儀／東京十六日報導〕日本、菲律賓和美國的海防單位十六日起在鹿兒島灣舉行聯合演訓，雖然三國聯合演訓以海難救助為主，但實際上是為了加強應對中國利用海警船在印太海域發動「灰色地帶」脅迫，這也是三國繼二○二三年在馬尼拉灣舉行首次海防單位聯合演訓以來，首次移師日本海域舉行。

預定20日在鹿兒島灣舉行

參加這次聯合演訓的三國海防單位，包括日本海上保安廳第十管區本部、菲律賓海岸防衛隊（PCG）及美國海岸防衛隊（USCG）。菲國海防隊所屬的大型多功能巡邏艦「馬格巴努亞號」（BRP Teresa Magbanua）已於十二日進入鹿兒島港，這艘巡邏艦是由日本提供貸款建造，主要部署於南海監視中國船隻。

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三國聯合演訓預定廿日在鹿兒島灣舉行，設定日本九州南方公海發生船舶相撞並起火的海難事故，透過訓練確認三國訊息傳遞、協調救援和消防程序。海難救助只是這場演訓設定的主題，背後則是指向中國可能挑起的「灰色地帶」紛爭。日本經濟新聞指出，中國海警局部署數艘配備艦砲的武裝海警船，在南海和尖閣諸島（釣魚台列嶼）周邊對日施壓，恐將出現灰色地帶事態。

報導舉例指出，中國海警船隻幾乎每天都出現在尖閣諸島周邊海域。日方監視中國船隻動向，一旦進入領海即要求離開。五月間，一架中國海警局的直升機侵犯尖閣諸島周邊領空，讓日本海保提高警戒等級。菲律賓面對的情況則更為險惡，二○二三年，菲中船舶在南海發生衝撞衝突，局勢陷入緊張。日本透過「政府安全保障能力強化支援」（OSA）機制，無償提供防衛裝備以提升菲國的海上應對能力，以壓制中國露骨的海上擴張野心。

日本防衛大臣中谷元上月底在出席新加坡「香格里拉對話」時，提出名為「OCEAN」（One Cooperative Effort Among Nations）的海洋安全戰略構想，將太平洋與印度洋視為同一海洋，希望與在印太地區有共同價值觀的國家建立國防夥伴關係。事實上，中谷曾私下向美國國防部長赫格塞斯提出「單一戰區」（one-theater）構想，將東海和南海為中心的地區視為一個與中國有關的「戰場」，這次他將範圍擴大，希望獲得更多國家支持。

報導也指出，除了擴大各國部隊的合作，更要擴大各國海巡單位的合作，主要是因為中國利用「灰色地帶」戰略擴大實力，其風險性不亞於直接軍事行動。

日本近年來積極參與雙邊與多邊海巡合作，除了二○二三年日美菲首次在馬尼拉灣舉行首次海巡聯演外，二四年六月首次在日本舉行日美韓三國海巡單位聯合演訓，今年五月則在南韓釜山舉行三國兵棋推演。

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