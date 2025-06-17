中國核彈頭數量 1年暴增逾2成

（歐新社檔案照）

2025/06/17 05:30

洲際飛彈 2030前將追平美俄

〔編譯陳成良／綜合報導〕瑞典斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）十六日發表全球核力量年度報告，指出中國的核彈頭數量在一年內暴增逾兩成，從約五百枚躍升至超過六百枚，成為全球核武軍備擴張最快的國家，顯示世界正進入新一輪軍備競賽時代。SIPRI警告，美國和中國的對抗恐將取代美國和俄羅斯的對峙，形成新冷戰格局。

報告指出，中國自二○二三年起，每年新增約百枚核彈頭，目前數量已超越英國和法國的總和。中國在北部三處沙漠及東部三處山區興建約三五○個洲際彈道飛彈（ICBM）發射井，估計二○三○年前洲際飛彈數量將追平美俄。

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儘管中國核彈頭總量仍遠低於美國（約五一七七枚）與俄羅斯（約五四五九枚），但SIPRI高級研究員克里斯登森（Hans Kristensen）指出，北京改變全球核武權力平衡，令俄羅斯憂心淪為第三強國。他預測中國的核彈頭數量將在七至八年內增至一千枚，成為更具影響力的核武大國。

對此，中國外交部發言人郭嘉昆聲稱，中國堅持自衛防禦核戰略，始終將核力量維持在國家安全需要最低水準，不參與軍備競賽。

全球核彈頭總數約一萬二二四一枚，其中九六一四枚可立即部署，比去年增廿九枚。約二一○○枚核彈為高度戒備狀態，絕大多數屬於美俄。報告強調，總量略減主要是因為美俄汰除舊武器，但多數擁核國仍積極推動核武現代化與新武器部署。

報告指出，美、俄、中、英、法、印度、巴基斯坦、北韓及以色列等九個擁核國，皆持續升級核武系統，尤其中國、印度與北韓近年發展兼具核常能力的飛彈系統，未來軍備競賽將涵蓋數量、技術、太空與網路空間。SIPRI所長史密斯（Dan Smith）警告，核軍備競賽已非冷戰式對峙，而是邁入高度自動化與人工智慧（AI）介入的危險時代，絕不可讓核戰掌控於AI之手。

除中國外，俄羅斯正推進戰略核武現代化，汰換蘇聯時代的洲際飛彈，裝備「薩爾馬特」（Sarmat）、「亞爾斯」（Yars）及極音速滑翔武器「先鋒」（Avangard）等新系統，並發展核動力魚雷「海神」（Poseidon），部署於特種核潛艦「貝爾哥羅德號」（K-329）與「哈巴羅夫斯克號」，第三艘預計二○二七年完工。

俄助北韓改良核武 威脅更難預測

此外，北韓現有約五十枚核彈頭，擁有足夠裂變物質製造九十枚。儘管規模小於中俄美，但北韓持續試射短程與中程飛彈，引發國際關注。克里斯登森表示，北韓在俄羅斯技術援助下，正加速提升核武可靠性與精準度，恐將成為更難預測的核威脅。

報告總結，全球核武現代化已成為常態，冷戰後裁減潮結束，未來十年將進入數量與技術雙重競賽時代，而軍控機制與國際協議瓦解，進一步削弱全球安全結構。

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