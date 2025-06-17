007的「老闆」 女性掌MI6 116年來首見

（圖︰美聯社，文︰編譯孫宇青）

2025/06/17 05:30

英國政府15日宣布，從內部擢升47歲的米特維利（Blaise Metreweli）出任對外情報機構「秘密情報局」（SIS，亦稱軍情六處MI6）局長，訂於今年秋季履新，是MI6成立116年以來首位女性掌門人，成為西方情報圈中最有權勢的人物之一。

英國經典「007」系列電影中曾出現女性掌管MI6，即主角詹姆士．龐德（James Bond）的上司「Ｍ夫人」，米特維利也即將成為現實生活中的「Ｃ夫人」。MI6局長代號為Ｃ，起源於MI6首位局長簽署文件時，習慣簽署姓氏開頭字母「Ｃ」。米特維利現職為科技及創新部門主管，協助情報人員保密身分及避開外國監視等，相當於007電影中為龐德研究特務裝置的科技研發部主管「Ｑ先生」。

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米特維利1999年加入MI6，職涯大多在中東、歐洲執行情報任務，她表示很榮幸執掌MI6。路透指出，米特維利最大的挑戰將來自中國、俄羅斯、伊朗，因為這三國對英國的間諜活動只會有增無減。現任局長摩爾（Richard Moore）曾直指，中國是MI6的單一最大優先要務。

（圖︰美聯社，文︰編譯孫宇青）

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